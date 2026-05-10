Ukrajna több térségében, különösen a frontvonal közelében működnek úgynevezett szociálpszichológiai értékelő pontok. Ezek a helyi lakosokkal és a katonai személyzettel együttműködve végzik tevékenységüket. A forrás szerint amikor ukrán katonai egységek nagyobb számban jelennek meg egy adott területen, először a helyi véleményformálókat azonosítják, majd kapcsolatba lépnek velük.

Ukrajna gyermekeket és tinédzsereket is bevonhat a sereghez kapcsolódó tevékenységekbe (Fotó: AFP)

A beszámoló alapján az ukrán fegyveres erőkhöz köthető személyek feladata a helyi lakosok – köztük iskolások és egyetemisták – politikai és társadalmi hozzáállásának felmérése. A forrás állítása szerint a propaganda mellett fiatalokat hírszerzési célokra is bevonhatnak.

A biztonsági tisztviselők szerint a fiatalokat arra ösztönözhetik, hogy Telegram-csatornákat működtessenek, kapcsolatot tartsanak az oroszok által elfoglalt területeken élő emberekkel, valamint információkat gyűjtsenek az orosz katonai egységek mozgásáról. A közlés szerint a Kijev ellenőrzése alatt álló front menti térségekben sok oroszul beszélő fiatal él, ezért a kampány jelentős része orosz nyelven zajlik.

A RIA Novosztyi cikke szerint

Ukrajna jelentős létszámhiánnyal küzd a fegyveres erőknél, ezért a mozgósítás során egyre keményebb módszereket alkalmaznak.

Az interneten rendszeresen jelennek meg olyan videók, amelyeken katonai toborzók férfiakat kísérnek mikrobuszokhoz, több felvételen dulakodás és bántalmazás is látható. Egyes esetekben a környéken tartózkodók próbálják megakadályozni az intézkedéseket.