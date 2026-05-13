Ukrajna drónokkal támadta a Krasznodari terület egyik kikötőjét

A szemtanúk beszámolója szerint több robbanást is lehetett hallani az éjszaka folyamán, később pedig sűrű fekete füst szállt fel a kikötő irányából. Ukrajna feltehetőleg drónokkal támadta a kritikus fontosságú kikötőt, azonban ezt sem az ukránok, sem pedig oroszok nem erősítették meg – írja a Kyiv Independent.

Ukrajna a beszámolók szerint ismét drónokkal támadt egy orosz olajkikötőt

Az ukrán hadsereg május 13-án éjjel dróntámadást indított az oroszországi Krasznodari határterület ellen, a jelentések szerint Volna falu kikötői infrastruktúráját találták el. A támadás kapcsán több szemtanú is arról közölt információkat a közösségi médiában, hogy több egymást követő robbanást is hallottak, majd pedig fekete füstöt láttak felszállni a kikötő irányából.

A Krasznodari terület kormányzója ugyan később közzétett egy bejegyzést, amelyben egy meg nem nevezett vállalat telephelyéről beszélt, ahol tűz ütött ki, azonban ennél több információt a tisztviselő nem osztott meg. Az ukrán fegyveres erők egyelőre szintén nem kommentálták a támadást.

A NASA tűzfigyelő rendszere egyébként megerősítette az állításokat, a feltételezések szerint pedig a kikötő közelében található olajtároló létesítményben keletkezett a tűz.

Bár a támadás célpontja nem volt azonnal egyértelmű, Volnán található egy olajterminál, amelyet korábban már ukrán támadás ért .

Az elmúlt hetekben a krasznodari határterület olajinfrastruktúráját többször is ukrán drónok vették célba. A csapások egy szélesebb körű kampány részét képezik, amelynek célja Moszkva olaj- és gázbevételeinek megzavarása, amelyek az orosz hadigépezet kulcsfontosságú finanszírozási forrását jelentik.