Ukrajna drónokkal támadta a Krasznodari terület egyik kikötőjét

A közösségi médiában közzétett bejegyzések tanulsága szerint a Krasznodari terület egyik kikötőjét találat érte és ki is gyulladt. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett, azonban Ukrajna a hírek szerint ismét drónokkal támadta a kritikus fontosságú terület kikötőjét.
A szemtanúk beszámolója szerint több robbanást is lehetett hallani az éjszaka folyamán, később pedig sűrű fekete füst szállt fel a kikötő irányából. Ukrajna feltehetőleg drónokkal támadta a kritikus fontosságú kikötőt, azonban ezt sem az ukránok, sem pedig oroszok nem erősítették meg – írja a Kyiv Independent

A Ukrainian FPV (first-person view) drone operator trains not far from the front line in Donetsk region on November 16, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Anatolii STEPANOV / AFP)
Az ukrán hadsereg május 13-án éjjel dróntámadást indított az oroszországi Krasznodari határterület ellen, a jelentések szerint Volna falu kikötői infrastruktúráját találták el. A támadás kapcsán több szemtanú is arról közölt információkat a közösségi médiában, hogy több egymást követő robbanást is hallottak, majd pedig fekete füstöt láttak felszállni a kikötő irányából. 

A Krasznodari terület kormányzója ugyan később közzétett egy bejegyzést, amelyben egy meg nem nevezett vállalat telephelyéről beszélt, ahol tűz ütött ki, azonban ennél több információt a tisztviselő nem osztott meg. Az ukrán fegyveres erők egyelőre szintén nem kommentálták a támadást. 

A NASA tűzfigyelő rendszere egyébként megerősítette az állításokat, a feltételezések szerint pedig a kikötő közelében található olajtároló létesítményben keletkezett a tűz. 

Bár a támadás célpontja nem volt azonnal egyértelmű, Volnán található egy olajterminál, amelyet korábban már ukrán támadás ért .

Az elmúlt hetekben a krasznodari határterület olajinfrastruktúráját többször is ukrán drónok vették célba. A csapások egy szélesebb körű kampány részét képezik, amelynek célja Moszkva olaj- és gázbevételeinek megzavarása, amelyek az orosz hadigépezet kulcsfontosságú finanszírozási forrását jelentik.

 

