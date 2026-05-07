Fordulat az ukrajnai háborúban: Kijev visszaszorítja az orosz erőket

Fordulat körvonalazódik az ukrajnai fronton: Ukrajna hadserege jelentős területeket szerzett vissza, ami az első komolyabb veszteség Vlagyimir Putyin erői számára az elmúlt két évben.
A Háborúkutató Intézet (ISW) friss elemzése szerint az orosz hadsereg áprilisban mintegy 120 négyzetkilométernyi terület felett veszítette el az ellenőrzést. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert Kijev először tudta megállítani a 2024 nyara óta szinte folyamatos orosz előrenyomulást, írja a Merkur

In this handout photograph taken and released by the press service of the 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces on April 29, 2026, a Ukrainian recruit (R) listens to explanations from a military instructor during a military training at an undisclosed location in Zaporizhzhia region, amid the Russian invasion of Ukraine.
Füst és pusztítás egy orosz légitámadást követően Zaporizzsjában (Fotó: AFP/Darja Nazarova)

Több fronton is visszafoglalt területek

Az ukrán erők az ISW adatai szerint három keleti régióban értek el sikereket: Zaporizzsja, Harkiv és Donyeck térségében egyaránt mintegy 40-40 négyzetkilométert foglaltak vissza. Ez összességében ugyan csak az ország területének mintegy 0,02 százaléka, mégis stratégiai jelentőséggel bír. 

Ezzel párhuzamosan azonban Oroszország is képes volt kisebb előretörésekre, különösen Donyeck központi részén, a Kramatorszk környékén.

Az ISW szerint Oroszország továbbra is Ukrajna több mint 19 százalékát tartja megszállás alatt. Ebbe beletartozik a 2014-ben annektált Krím-félsziget, valamint a Donyeck és Luhanszk térségében található, már a 2022-es invázió előtt is szeparatisták által ellenőrzött területek.

Lassuló orosz offenzíva

Az orosz hadsereg lendülete az elmúlt hónapokban visszaesett. Míg januárban még 319 négyzetkilométert foglaltak el, februárban már csak 123-at, márciusban pedig mindössze 23-at – áprilisban pedig már nettó veszteséget könyvelhettek el.

A szakértők szerint ebben több tényező is szerepet játszik. Az ukrán ellentámadások mellett komoly problémát jelent az orosz hadsereg kommunikációjának akadozása. A SpaceX például 2026 februárjában leállította a Starlink rendszer használatát az orosz erők számára, miközben az orosz vezetés korlátozta a Telegram alkalmazás használatát is. 

Emellett az időjárási körülmények – különösen a tavaszi sár és esőzések – szintén lassíthatják a szárazföldi műveleteket.

Kulcsfontosságú lehet a Donbasz védelme

A következő hetekben a figyelem a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka térségére irányulhat, amely a donbaszi ukrán védelmi vonal egyik kulcspontja. Az úgynevezett „erődrendszer” stratégiai jelentőségű, mivel földrajzi adottságai miatt ideális a védekezéshez. Ha az orosz hadsereg áttörné ezt a védelmi övet, az súlyos következményekkel járhatna Ukrajna védelmi képességeire nézve.

Indexkép: Az Ukrán Fegyveres Erők 65. Gépesített Dandárjának katonái (Fotó: AFP/Andriy Andriyenko)

 

