Fordulat az ukrajnai háborúban: Kijev visszaszorítja az orosz erőket

A Háborúkutató Intézet (ISW) friss elemzése szerint az orosz hadsereg áprilisban mintegy 120 négyzetkilométernyi terület felett veszítette el az ellenőrzést. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert Kijev először tudta megállítani a 2024 nyara óta szinte folyamatos orosz előrenyomulást, írja a Merkur.

Több fronton is visszafoglalt területek

Az ukrán erők az ISW adatai szerint három keleti régióban értek el sikereket: Zaporizzsja, Harkiv és Donyeck térségében egyaránt mintegy 40-40 négyzetkilométert foglaltak vissza. Ez összességében ugyan csak az ország területének mintegy 0,02 százaléka, mégis stratégiai jelentőséggel bír.

Ezzel párhuzamosan azonban Oroszország is képes volt kisebb előretörésekre, különösen Donyeck központi részén, a Kramatorszk környékén.

Az ISW szerint Oroszország továbbra is Ukrajna több mint 19 százalékát tartja megszállás alatt. Ebbe beletartozik a 2014-ben annektált Krím-félsziget, valamint a Donyeck és Luhanszk térségében található, már a 2022-es invázió előtt is szeparatisták által ellenőrzött területek.

Lassuló orosz offenzíva

Az orosz hadsereg lendülete az elmúlt hónapokban visszaesett. Míg januárban még 319 négyzetkilométert foglaltak el, februárban már csak 123-at, márciusban pedig mindössze 23-at – áprilisban pedig már nettó veszteséget könyvelhettek el.

A szakértők szerint ebben több tényező is szerepet játszik. Az ukrán ellentámadások mellett komoly problémát jelent az orosz hadsereg kommunikációjának akadozása. A SpaceX például 2026 februárjában leállította a Starlink rendszer használatát az orosz erők számára, miközben az orosz vezetés korlátozta a Telegram alkalmazás használatát is.

Emellett az időjárási körülmények – különösen a tavaszi sár és esőzések – szintén lassíthatják a szárazföldi műveleteket.

Kulcsfontosságú lehet a Donbasz védelme

A következő hetekben a figyelem a kelet-ukrajnai Kosztyantinyivka térségére irányulhat, amely a donbaszi ukrán védelmi vonal egyik kulcspontja. Az úgynevezett „erődrendszer” stratégiai jelentőségű, mivel földrajzi adottságai miatt ideális a védekezéshez. Ha az orosz hadsereg áttörné ezt a védelmi övet, az súlyos következményekkel járhatna Ukrajna védelmi képességeire nézve.

