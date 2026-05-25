Rejtett gyárakban készülnek Ukrajna új csodafegyverei

Ukrajna elképesztő tempóban fejleszti dróntechnológiáját, miközben az orosz–ukrán háború egyre inkább a pilóta nélküli eszközök összecsapásává válik. Rejtett műhelyekben és titkos fejlesztési központokban készülnek azok a drónok, amelyek alkalmazása már nemcsak a frontvonalon történik, hanem mélyen orosz területen belül is képes csapásokat mérni – számolt be cikkében a Fox News.
Ami kezdetben rögtönzött háborús válaszlépésként indult, mára a világ egyik leggyorsabban növekvő katonai dróniparává fejlődött.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy ukrán tisztviselő szerint Kijev jelenleg a NATO élvonalába tartozik a harctéri innováció terén, és olyan, nehezen megszerzett tapasztalatokat tud átadni az Egyesült Államoknak és Izraelnek, amelyek hasznosak lehetnek számukra az Öböl térségében alkalmazott ugyanezen iráni dróntechnológiával szemben.
A dróntechnológia teljesen megváltoztatta a helyzetet a frontvonalon
– mondta Andrij Szadovij, Lemberg polgármestere egy interjúban.
Lehet, hogy hat hónapon belül, lehet, hogy egy éven belül olyan technológiánk lesz, amellyel egyetlen pillanat alatt 1000 drónt tudunk leszállásra kényszeríteni. Ha mélyebb együttműködés alakul ki Ukrajna, az Egyesült Államok, Izrael és Európa között, akkor különleges felszereléseket fogunk készíteni a győzelmünkhöz
– mondta.
Egy ukrán dróngyártó vállalat vezérigazgatója, amely hetente nagyjából 1000 drónt állít elő, úgy nyilatkozott, hogy már számos ország előtt több lépéssel járnak a technológia terén.
Hozzátette, hogy szerinte a hadviselés egy új formája született meg.
Az olcsó drónok ma már lehetővé teszik, hogy kisebb harctéri egységek felderítsék és megsemmisítsék a harckocsikat, páncélozott járműveket, sőt még az olyan fejlett légvédelmi rendszereket is, amelyek korábban drága rakétákat vagy vadászgépeket igényeltek.
A hadviselésben történt átalakulás Nyugat-Ukrajna-szerte jól látható, ahol jelenleg védelmi technológiai központok, titkos műhelyek és tesztelési helyszínek működnek, miközben a városokban a légiriadó-szirénák rendszeresen megszakítják a mindennapi életet.
Az ott dolgozó munkások már nem úgy tekintenek magukra, mint civilekre, akik ideiglenesen segítik a háborús erőfeszítéseket. Sokan ma már úgy vélik, hogy a dróngyártás Ukrajna túlélésének egyik alapvető eleme.
Ukrajna hazai dróngyártása elképesztő ütemben bővült. Szerhij Bojev ukrán védelmiminiszter-helyettes az év elején azt mondta, hogy az ország célja több mint hétmillió drón előállítása 2026-ban, szemben a 2025-ben gyártott hozzávetőleg négymillió eszközzel.
Szinte minden területre készítenek eszközöket. A mesterséges intelligenciával támogatott harctéri rendszerektől kezdve az orosz elektronikai hadviseléssel szemben ellenálló drónokig, Ukrajna háborús innovációi rávilágítanak a hagyományos nyugati katonai hadviselés sebezhetőségeire.
Lemberg egyik másik védelmi technológiai központjában elfogó drónok, pilóta nélküli szárazföldi járművek és távirányítású fegyverrendszerek sorakoznak egy bemutatóteremben, amely Ukrajna gyorsan fejlődő harctéri ökoszisztémáját szemlélteti.
Körülbelül 250 technológiai vállalat tartozik a rendszerhez
– mondta Volodimir Csernyuk, az Iron nevű ukrán védelmi technológiai klaszter társalapítója.
Egyes drónokat felderítésre terveztek, másokat evakuálási, logisztikai vagy közvetlen csapásmérő feladatokra használnak.
Az egyik, éjszakai támadásokhoz alkalmazott nagy teherbírású drón az orosz katonáktól a „Baba Jaga” becenevet kapta, amelyet Csernyuk „mumusként” fordított le.
Egy másik elfogó drónt kifejezetten az iráni gyártású Shahed drónok levadászására fejlesztettek ki, amelyeket Oroszország az ukrán városok elleni éjszakai támadások során alkalmaz.
„Akár 300 kilométer per órás sebességgel is képesek haladni” – mondta Csernyuk. „Száz gramm is elegendő ahhoz, hogy kiiktasson egy Shahed drónt.”
A fejlődő drónháború azonban egyre inkább túllép Ukrajna és Oroszország határain, és már NATO-területeket is érint. Az elmúlt hetekben az ukrán nagy hatótávolságú csapásmérő műveletekhez köthető drónok több balti szövetséges állam – köztük Lettország, Litvánia és Észtország – légterébe is behatoltak, ami politikai következményeket és újabb aggodalmakat váltott ki a regionális légvédelemmel kapcsolatban.