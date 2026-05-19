Ukrajna ellenőrzés alá vont egy kulcsfontosságú területet Zaporizzsja megyében

Az ukrán hírszerzés jelentése szerint Sztepnohirszk felett sikerült teljesen átvenni az ellenőrzést. Ukrajna számára a sikeres védekezéshez elengedhetetlen a település ellenőrzése, amely alig harminc kilométerre található a zaporizzsjai atomerőműtől.
Az ukrán jelentéseket a független szakértők is megerősítették a műholdfelvételek alapján. Ukrajna számára kulcsfontosságú lehet a település, miután így meg tudják zavarni az orosz ellátási vonalakat – írja a Kyiv Independent

Ukrajna számára komoly stratégiai siker a település elfoglalása
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

„A szomszédos egységekkel szorosan együttműködve végrehajtott művelet során a katonai hírszerző különleges erők egy sor aktív támadó akciót hajtottak végre az orosz megszállók városból való kiűzése és a település helyzetének stabilizálása érdekében” – áll az Artan különleges egység közleményében. 

Az orosz haderő korábban azt állította, hogy a települést ellenőrzésük alatt tartják, azonban az ukrán közlemény szerint ez nem történt meg. 

Az ukrán déli védelmi erők közleménye szerint a települést stratégiai okokból el akarták foglalni az oroszok, azonban ezek a műveletek beszivárgó csoportok formájában valósultak meg, akik nem tudták megvetni a lábukat. 

A nehéz városi körülmények között vívott harcok eredményeként az orosz megszálló erőket kiszorították megerősített állásaikból, és a kulcsfontosságú helyszínek az Ukrán Biztonsági és Védelmi Erők ellenőrzése alá kerültek

– írták a közleményben. 

A település elfoglalása jobb helyzetbe hozza Ukrajnát a fronton, miután Sztepnohirszk és az E105-ös autópálya ellenőrzésének átvétele jelentősen megnehezítheti Oroszország Zaporizzsja felé irányuló előrenyomulását. Az orosz erők a Dnyeper folyó keleti partján haladnak.

A rohamot a tájékoztatás szerint összehangolt akcióban, az ukrán fegyveres erők több egységének közreműködésével hajtották végre. Habár az ellenőrzést átvették, az ukrán haderő számít további támadásokra és beszivárgási kísérletekre. 

 

 

