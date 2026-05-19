Jön a hidegzuhany: nem nyílik meg olyan könnyen a kassza Zelenszkij előtt

Az Európai Unió az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás egy részét egy, korábban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által is szorgalmazott, népszerűtlen adóváltoztatások végrehajtásához kötné – számolt be róla az Unian.

Újabb akadályba ütközhet az Ukrajna részére szánt megakölcsön

Fotó: AFP

Ez az úgynevezett makrofinanszírozási elem része a 8,4 milliárd eurós támogatási csomagnak. Az Unian értesülései szerint az uniós tagállamok hétfőn állapodtak meg a program feltételrendszeréről.

A támogatás lehívásához Kijevnek el kellene fogadnia egy törvényt, amely a legfeljebb 150 euró értékű nemzetközi csomagokra 20 százalékos általános forgalmi adót vetne ki. Így Ukrajna már júniusban hozzájuthatna az első részlethez, a másodikat szeptemberben, a harmadikat pedig az év végéig folyósíthatnák, amennyiben végrehajtják a szükséges reformokat.

A feltétel gyakorlatilag megegyezik az IMF egyik korábbi elvárásával, amely egy újabb, 700 millió dolláros támogatási részlet kifizetéséhez kapcsolódik. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatási feltételeinek egy részét összehangolja a Nemzetközi Valutaalap követelményeivel.

Az adóváltoztatások ugyanakkor jelentős elégedetlenséget váltanak ki az ukrán társadalomban, ami kétségessé teheti a parlamenti jóváhagyást.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő azt nyilatkozta: jelenleg nem lát elegendő támogatást a törvényjavaslat elfogadásához.

Ukrajna pénzügyminisztériuma arról tájékoztatta a hírügynökséget, hogy a kormány továbbra is dolgozik az Európai Unióval kötendő megállapodás és annak feltételeinek véglegesítésén, mielőtt azt a Legfelső Tanács ratifikálná.

Az ukránok általában kedvezőtlenül fogadják azokat a kezdeményezéseket, amelyek növelik az adóterheket, még akkor is, ha a többletbevételre a hadsereg finanszírozása miatt van szükség. Ezzel együtt több ilyen reform az Ukrajna európai uniós csatlakozásához vezető út egyik feltételének számít.

A lap szerint az IMF és az Európai Unió már egy másik érzékeny adóügyi intézkedés egyéves halasztásáról is megállapodott. Ez az ukrán vállalkozók azon körének kibővítését érinti, akiknek áfafizetési kötelezettségük keletkezne. A Nemzetközi Valutaalap május végén tervezi felülvizsgálni Ukrajna támogatási programját, aminek keretében akár a nemzetközi csomagok megadóztatására vonatkozó előírást is elhalaszthatja, ami némi könnyebbséget jelenthetne a kormány számára.