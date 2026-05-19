Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Úgy tűnik, nem eszik olyan forrón a kását, mivel Brüsszel újabb feltételeket szabna a Kijevnek szánt több tízmilliárd eurós támogatásokért cserébe. Adóemeléseket és további reformokat vár el Ukrajna részéről. A tervek már most komoly társadalmi ellenállást váltottak ki, miközben még az ukrán parlamenti támogatás is bizonytalannak tűnik.
Az Európai Unió az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás egy részét egy, korábban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által is szorgalmazott, népszerűtlen adóváltoztatások végrehajtásához kötné – számolt be róla az Unian.

Újabb akadályba ütközhet az Ukrajna részére szánt megakölcsön
Ez az úgynevezett makrofinanszírozási elem része a 8,4 milliárd eurós támogatási csomagnak. Az Unian értesülései szerint az uniós tagállamok hétfőn állapodtak meg a program feltételrendszeréről.

A támogatás lehívásához Kijevnek el kellene fogadnia egy törvényt, amely a legfeljebb 150 euró értékű nemzetközi csomagokra 20 százalékos általános forgalmi adót vetne ki. Így Ukrajna már júniusban hozzájuthatna az első részlethez, a másodikat szeptemberben, a harmadikat pedig az év végéig folyósíthatnák, amennyiben végrehajtják a szükséges reformokat.

A feltétel gyakorlatilag megegyezik az IMF egyik korábbi elvárásával, amely egy újabb, 700 millió dolláros támogatási részlet kifizetéséhez kapcsolódik. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatási feltételeinek egy részét összehangolja a Nemzetközi Valutaalap követelményeivel.

Az adóváltoztatások ugyanakkor jelentős elégedetlenséget váltanak ki az ukrán társadalomban, ami kétségessé teheti a parlamenti jóváhagyást. 

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő azt nyilatkozta: jelenleg nem lát elegendő támogatást a törvényjavaslat elfogadásához.

Ukrajna pénzügyminisztériuma arról tájékoztatta a hírügynökséget, hogy a kormány továbbra is dolgozik az Európai Unióval kötendő megállapodás és annak feltételeinek véglegesítésén, mielőtt azt a Legfelső Tanács ratifikálná.

Az ukránok általában kedvezőtlenül fogadják azokat a kezdeményezéseket, amelyek növelik az adóterheket, még akkor is, ha a többletbevételre a hadsereg finanszírozása miatt van szükség. Ezzel együtt több ilyen reform az Ukrajna európai uniós csatlakozásához vezető út egyik feltételének számít.

A lap szerint az IMF és az Európai Unió már egy másik érzékeny adóügyi intézkedés egyéves halasztásáról is megállapodott. Ez az ukrán vállalkozók azon körének kibővítését érinti, akiknek áfafizetési kötelezettségük keletkezne. A Nemzetközi Valutaalap május végén tervezi felülvizsgálni Ukrajna támogatási programját, aminek keretében akár a nemzetközi csomagok megadóztatására vonatkozó előírást is elhalaszthatja, ami némi könnyebbséget jelenthetne a kormány számára.

 

 

