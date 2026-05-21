Pusztító ukrán csapás: lángokban áll Oroszország óriási olajfinomítója

Május 21-re virradó éjszaka ukrán támadás érte az oroszországi Szizrany olajfinomítóját – számolt be a Kyiv Independent.

Ukrán drónok támadták meg a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját (Fotó: Illusztráció – AFP)

A helyiek szerint a Rosznyeft tulajdonában álló szizranyi finomító egyik technológiai egysége sérült meg a támadás során.

Később Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület kormányzója arról számolt be, hogy az ukrán dróntámadás következtében két ember meghalt.

Szizrany a Szamarai terület harmadik legnagyobb városa, az ukrán határtól mintegy 700 kilométerre északkeletre fekszik. Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat oroszországi, illetve megszállt területeken található katonai és stratégiai jelentőségű létesítmények ellen. Kijev szerint ezek a műveletek azt a célt szolgálják, hogy gyengítsék Oroszország hadviselési képességeit.

Az ukrán álláspont szerint az energetikai infrastruktúra is legitim katonai célpontnak tekinthető, mivel az ilyen létesítmények üzemanyaggal látják el az orosz hadsereget, emellett jelentős bevételi forrást biztosítanak az állam számára.

A Reuters május 20-i jelentése szerint a közelmúlt ukrán dróntámadásai nyomán Oroszország középső részének valamennyi nagyobb olajfinomítója vagy teljesen leállította működését, vagy jelentősen visszafogta a termelését.

Az ukrán vezérkar közlése alapján május 18-án és 19-én az ukrán erők Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, valamint egy olajszivattyúzó állomást is célba vettek. Az akciókat követően az orosz hatóságok dróntámadásokról számoltak be a Jaroszlavli területen és Moszkva térségében.

Az ukrán hadvezetés szerint az egyik célpont a Nyizsnyij Novgorod megyei Ksztovóban működő Lukoil–Nizsegorodnyeftyorgszintez olajfinomító volt. A létesítmény területén május 18-án tűz keletkezett.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint május 20-án ismét támadás érte a Ksztovo közelében található finomítót. Ez egy héten belül már a második alkalom volt, hogy találat érte a létesítményt.

A közlés szerint az AVT–6 jelű kőolaj-feldolgozó egységet érte csapás, amelynek következtében tűz ütött ki a Lukoil finomítójában.