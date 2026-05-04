Az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy orosz, Geran–4 típusú sugárhajtású drónt – számolt be Szerhij Beszkresztnov, az elektronikai hadviselés és kommunikációs rendszerek szakértője, a védelmi miniszter tanácsadója.

A 1020. légvédelmi rakéta- és tüzérezred „Paskudy” hadosztályának „Rubin” nevű egysége hajtotta végre az akciót. A pilóta a Hornet Vision rendszeren keresztül, távolról irányította az elfogó drónt.

– írta a szakértő Telegram-csatornáján.

A közösségi médiában az ellenség „örömmel” reagált a történtekre

– tette hozzá.

Hogyan működik a Hornet Vision Control?

A Hornet Vision Ctrl távirányító rendszert az ukrán Wild Hornets fejlesztette ki, amely harci drónok – köztük Sting elfogó drónok – gyártására szakosodott.

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a „Shahed” típusú drónokat elfogó drónokkal, távolról semmisítsék meg. Így a kezelő a célponttól akár több tíz vagy több száz kilométerre, biztonságos távolságból irányíthatja az eszközt – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

Egy ukrán tiszt korábban arról beszélt, hogy a fronton a Molnyija drónok már most is nagy számban jelennek meg, és mennyiségük eléri az FPV drónok szintjét.