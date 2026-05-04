Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Hiába a nagy sebesség és a komoly tűzerő: az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy korszerű orosz Geran–4 sugárhajtású drónt, amely akár 50 kilogramm robbanóanyagot is szállíthat, és több mint ezer kilométeres távolságot képes megtenni. Az elfogást lehetővé tevő technológia ráadásul azt is biztosítja, hogy a kezelők biztonságos távolságból irányíthassák az eszközt.
Az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy orosz, Geran–4 típusú sugárhajtású drónt – számolt be Szerhij Beszkresztnov, az elektronikai hadviselés és kommunikációs rendszerek szakértője, a védelmi miniszter tanácsadója.

Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A 1020. légvédelmi rakéta- és tüzérezred „Paskudy” hadosztályának „Rubin” nevű egysége hajtotta végre az akciót. A pilóta a Hornet Vision rendszeren keresztül, távolról irányította az elfogó drónt.

 – írta a szakértő Telegram-csatornáján.

A közösségi médiában az ellenség „örömmel” reagált a történtekre

– tette hozzá.

Hogyan működik a Hornet Vision Control?

A Hornet Vision Ctrl távirányító rendszert az ukrán Wild Hornets fejlesztette ki, amely harci drónok – köztük Sting elfogó drónok – gyártására szakosodott.

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a „Shahed” típusú drónokat elfogó drónokkal, távolról semmisítsék meg. Így a kezelő a célponttól akár több tíz vagy több száz kilométerre, biztonságos távolságból irányíthatja az eszközt – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

Egy ukrán tiszt korábban arról beszélt, hogy a fronton a Molnyija drónok már most is nagy számban jelennek meg, és mennyiségük eléri az FPV drónok szintjét.

 

