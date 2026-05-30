Lángba borult az orosz kikötőváros az ukrán támadás után

Újabb ukrán dróntámadások rázták meg az orosz hátországot és a megszállt Krímet. Az akció következtében lángba borult egy fontos orosz kikötőváros is. Az éjszakai csapások során üzemanyagtárolók és kikötői létesítmények is kigyulladtak, a harcokkal párhuzamosan pedig tovább emelkedik az orosz hadsereg veszteségeinek száma. Az ukrán vezérkar szerint Moszkva rendkívül sok katonát vesztett a háború kezdete óta – írja a The Kyiv Independent.
Orosz Telegram csatornák szerint Ukrajna hadserege több oroszországi és orosz ellenőrzés alatt álló területen található olajipari infrastruktúrát támadott meg május 30-ra virradó éjszaka.
A Rosztovi területen található Taganrog városából helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotók és videók egy nagyszabású ukrán dróntámadásra utalnak.
Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tartályhajó és egy adminisztratív épület is kigyulladt a taganrogi kikötőben végrehajtott ukrán dróntámadást követően.
A tisztviselő szerint a támadás során két ember megsérült a városban.
Szvetlana Kambulova, Taganrog polgármestere közölte, hogy a drónok a rakpart rakodóinfrastruktúráját találták el, a tüzeket pedig gyorsan eloltották.
Hajnali 3 körül robbanásokat hallottak a megszállt Krím-félszigeten található Feodoszija városában is.
A helyi lakosok szerint egy olajraktár gyulladt ki. Taganrog jelentős orosz kikötőváros az Azovi-tenger partján, a Rosztovi területen, alig több mint 40 kilométerre Ukrajna jelenleg megszállt donyecki régiójának határától. A várost gyakran érik ukrán dróntámadások, legutóbb május 27-re virradó éjszaka jelentettek robbanásokat a térségből.
Hatalmas az orosz veszteség az ukrán vezérkar szerint
Oroszország a teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdete óta mintegy 1 362 500 katonát veszített Ukrajnában
– közölte május 30-án az ukrán fegyveres erők vezérkara. A jelentés szerint az elmúlt egy nap során az orosz erők 1430 fős veszteséget szenvedtek el.
A vezérkar adatai alapján Oroszország emellett elveszített:
- 11 960 harckocsit,
- 24 643 páncélozott harcjárművet,
- 100 713 járművet és üzemanyagszállító tartálykocsit,
- 42 930 tüzérségi rendszert,
- 1813 rakéta-sorozatvetőt,
- 1398 légvédelmi rendszert,
- 436 repülőgépet, 353 helikoptert,
- 318 433 drónt,
- 1500 földi robotikai rendszert,
- 33 hadihajót és csónakot,
- 2 tengeralattjárót.
Az ukrán vezérkar műveleti titoktartásra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra saját veszteségeit. Független nyugati agytrösztök jelentései egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán veszteségeket.
A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) a veszteségi arányt „nagyjából 2,5:1 vagy 2:1” arányúnak becsülte. A CSIS 2026 januárjában közzétett jelentése szerint Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között valószínűleg 500 ezer és 600 ezer közötti veszteséget szenvedett el, ebből 100 ezer és 140 ezer közé tehető a harcban elesettek száma.