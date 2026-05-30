Lángba borult az orosz kikötőváros az ukrán támadás után

Újabb ukrán dróntámadások rázták meg az orosz hátországot és a megszállt Krímet. Az akció következtében lángba borult egy fontos orosz kikötőváros is. Az éjszakai csapások során üzemanyagtárolók és kikötői létesítmények is kigyulladtak, a harcokkal párhuzamosan pedig tovább emelkedik az orosz hadsereg veszteségeinek száma. Az ukrán vezérkar szerint Moszkva rendkívül sok katonát vesztett a háború kezdete óta – írja a The Kyiv Independent.

Orosz Telegram csatornák szerint Ukrajna hadserege több oroszországi és orosz ellenőrzés alatt álló területen található olajipari infrastruktúrát támadott meg május 30-ra virradó éjszaka.

A Rosztovi területen található Taganrog városából helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotók és videók egy nagyszabású ukrán dróntámadásra utalnak.

Jurij Szluszar, a Rosztovi terület kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy egy üzemanyagtartály, egy olajszállító tartályhajó és egy adminisztratív épület is kigyulladt a taganrogi kikötőben végrehajtott ukrán dróntámadást követően.

A tisztviselő szerint a támadás során két ember megsérült a városban.

Szvetlana Kambulova, Taganrog polgármestere közölte, hogy a drónok a rakpart rakodóinfrastruktúráját találták el, a tüzeket pedig gyorsan eloltották.

Hajnali 3 körül robbanásokat hallottak a megszállt Krím-félszigeten található Feodoszija városában is.

Reports from Taganrog indicate a drone attack in the area of the bay and the aviation plant, with fires breaking out in the port.



In Armavir, Krasnodar Krai, an oil depot came under strike.



In the temporarily occupied Feodosia, a hit on an… — EMPR.media (@EuromaidanPR) May 30, 2026

A helyi lakosok szerint egy olajraktár gyulladt ki. Taganrog jelentős orosz kikötőváros az Azovi-tenger partján, a Rosztovi területen, alig több mint 40 kilométerre Ukrajna jelenleg megszállt donyecki régiójának határától. A várost gyakran érik ukrán dróntámadások, legutóbb május 27-re virradó éjszaka jelentettek robbanásokat a térségből.

Hatalmas az orosz veszteség az ukrán vezérkar szerint

Oroszország a teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdete óta mintegy 1 362 500 katonát veszített Ukrajnában

– közölte május 30-án az ukrán fegyveres erők vezérkara. A jelentés szerint az elmúlt egy nap során az orosz erők 1430 fős veszteséget szenvedtek el.