Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos csapás az orosz hadiiparra: ukrán drónok taroltak le egy kulcsfontosságú fejlesztőközpontot

4 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos csapás érte az orosz hadiipart: ukrán drónok egy kulcsfontosságú fejlesztőközpontot találtak el a megszállt zaporizzsjai területen. A támadás nemcsak jelentős károkat okozott, hanem megmutatja azt is, hogy Kijev egyre hatékonyabban képes célba venni az orosz hadigépezet számára létfontosságú létesítményeket. A beszámolók szerint a csapás a drónok és más haditechnikai rendszerek fejlesztésében szerepet játszó központot érte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz–ukrán háborútámadáshadiipardrón

Ukrán drónok csapást mértek egy fontos orosz drónfejlesztő létesítményre a megszállt zaporizzsjai területen – közölte az ukrán pilóta nélküli rendszerek erőinek 413. „Raid” ezrede.

Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

A támadás a BARS–Szarmat különleges rendeltetésű központot érte, amely az orosz drónok, robotikai és elektronikai hadviselési rendszerek, valamint vezetési és kommunikációs eszközök fejlesztésében játszik kulcsszerepet. 

A csapás során több műhely is megrongálódott, ahol drónokat és pilóta nélküli szárazföldi járműveket gyártottak és szereltek fel. A támadás pontos időpontját és a károk teljes mértékét nem hozták nyilvánosságra – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna rendszeresen hajt végre támadásokat oroszországi, illetve megszállt területeken található katonai és ipari célpontok ellen, elsősorban saját fejlesztésű drónokkal. Egy április 30-án sugárzott televíziós tájékoztatón a Leningrádi terület kormányzója, Alexander Drozdenko arról beszélt Dmitry Medvegyevnek, hogy az ukrán támadások miatt romlik a helyzet a térség energetikai és kikötői létesítményeinél. 

Szerinte a régió ma már nemcsak határ menti terület, hanem gyakorlatilag frontvonalnak számít, és az ukrán erők kifejezetten az energiaszektort és a kikötői infrastruktúrát veszik célba.

Az utóbbi időben főként az uszt-lugai és a primorszki olajterminálok kerültek célkeresztbe. Bár a Leningrádi terület nem határos Ukrajnával, nyugati fekvése és a Balti-tenger közelsége miatt sebezhetővé vált, amit tovább erősít, hogy Kijev jelentősen fejlesztette nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit. 

Az első támadásokat március 22-én hajtották végre, majd a következő hetekben többször is csapást mértek a kikötőkre. Üzemanyagtárolók, rakpartok, olajszállító hajók és más infrastruktúra is megsérült.

A kikötők – amelyek mintegy ezer kilométerre fekszenek Ukrajna legközelebbi határától – fontos szerepet játszanak az orosz állami bevételekben. Uszt-Luga az egyik legnagyobb balti kikötő, Primorszk évente körülbelül 60 millió tonna olajat kezel.

Drozdenko szerint 2026 első három hónapjában 343 drónt lőttek le a térség felett. 

A Reuters beszámolója szerint az ukrán támadások Oroszország olajexport-kapacitásának mintegy 40 százalékát érintették, ami súlyos ellátási zavart okozott. Ukrajna célja, hogy gyengítse a Kreml egyik legfontosabb bevételi forrását.

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!