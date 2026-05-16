Órákon át tartott a brutális ukrán drónroham, rengeteg gépet lőttek le az oroszok – videó

A Life.ru információi szerint hat óra alatt az orosz védelmi erők 56 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg. A légvédelemnek a Krími Köztársaságban, a Krasznodari határterületen és a Moszkvai területen is be kellett avatkoznia. A pilóta nélküli gépek ezenkívül a Belgorodi, Brjanszki, Kalugai, Kurszki, Szmolenszki és Tveri területeket is támadták.

Az orosz légvédelmi egységek hatalmas ukrán dróntámadást vertek vissza

Moszkvát is célba vették az ukrán drónok

Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak. A mentőszolgálatok azonnal kivonultak a becsapódás helyszínére, és megkezdték a munkát.

A nap folyamán korábban további két, szintén a főváros felé tartó repülőgép megsemmisítéséről érkeztek hivatalos jelentések.

Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. Leggyakrabban a határ menti területek és az infrastrukturális létesítmények válnak célponttá. Emiatt a regionális hatóságok és a mentőszolgálatok folyamatosan fokozott üzemmódban működnek.

A beszámolók szerint a Rosztovi régiót is hatalmas légitámadás érte tegnap este.

A légvédelmi erők és az elektronikus hadviselési eszközök hatékony fellépésének köszönhetően itt több mint négy tucat pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a régió feletti égbolton – közölte a RIA Novosztyi az orosz védelmi minisztérium hivatalos jelentésére hivatkozva. Tegnap Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette, hogy a légvédelmi erők lelőttek két Moszkva felé tartó drónt.

Ukrán drónok pénteken csapást mértek egy finomítóra az Oroszország középső részén fekvő Rjazany városában, Moszkvától mintegy 120 mérföldre délkeletre – közölte az ukrán drónerők parancsnoka. Robert Brovdi parancsnok elmondta, hogy csapatai az éjszaka folyamán 23 katonai létesítményt is megtámadtak Oroszországban – számolt be róla az Independent.

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy a harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője szerint jelentős orosz katonai előretörés történt Volcsanszk térségében. Vitalij Gancsev beszámolója szerint több ukrán katona került fogságba.