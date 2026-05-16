Közel a totális összeomlás Németországban - egész Európa beleremeghet

Meghalt az ismert magyar színész - az egész ország gyászol

orosz-ukrán háború

Órákon át tartott a brutális ukrán drónroham, rengeteg gépet lőttek le az oroszok – videó

Az orosz védelmi minisztérium hivatalos jelentése szerint az orosz légvédelmi egységek hatalmas ukrán dróntámadást vertek vissza. Bár az ukrán hadsereg egy rendkívül intenzív, hatórás hullámban próbálta áttörni az orosz védelmet, a légvédelmi rendszerek sikeresen semmisítettek meg több tucat drónt a Fekete-tenger, az Azovi-tenger és számos kulcsfontosságú terület felett.
A Life.ru információi szerint hat óra alatt az orosz védelmi erők 56 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg. A légvédelemnek a Krími Köztársaságban, a Krasznodari határterületen és a Moszkvai területen is be kellett avatkoznia. A pilóta nélküli gépek ezenkívül a Belgorodi, Brjanszki, Kalugai, Kurszki, Szmolenszki és Tveri területeket is támadták.

Fotó: AFP

Moszkvát is célba vették az ukrán drónok

Ugyanezen az estén a védelmi erők két másik drónt is lelőttek, amelyek közvetlenül Moszkva felé tartottak. A mentőszolgálatok azonnal kivonultak a becsapódás helyszínére, és megkezdték a munkát. 

A nap folyamán korábban további két, szintén a főváros felé tartó repülőgép megsemmisítéséről érkeztek hivatalos jelentések.

Az OSN Media kiemelte, hogy az orosz régiókat rendszeresen érik ilyen jellegű dróntámadások. Leggyakrabban a határ menti területek és az infrastrukturális létesítmények válnak célponttá. Emiatt a regionális hatóságok és a mentőszolgálatok folyamatosan fokozott üzemmódban működnek.

A beszámolók szerint a Rosztovi régiót is hatalmas légitámadás érte tegnap este. 

A légvédelmi erők és az elektronikus hadviselési eszközök hatékony fellépésének köszönhetően itt több mint négy tucat pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a régió feletti égbolton – közölte a RIA Novosztyi az orosz védelmi minisztérium hivatalos jelentésére hivatkozva. Tegnap Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette, hogy a légvédelmi erők lelőttek két Moszkva felé tartó drónt.

Ukrán drónok pénteken csapást mértek egy finomítóra az Oroszország középső részén fekvő Rjazany városában, Moszkvától mintegy 120 mérföldre délkeletre – közölte az ukrán drónerők parancsnoka. Robert Brovdi parancsnok elmondta, hogy csapatai az éjszaka folyamán 23 katonai létesítményt is megtámadtak Oroszországban – számolt be róla az Independent.

Tegnap arról is beszámoltunk, hogy a harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője szerint jelentős orosz katonai előretörés történt Volcsanszk térségében. Vitalij Gancsev beszámolója szerint több ukrán katona került fogságba.

