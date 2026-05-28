Futótűzként terjednek az interneten Steven Eugene Kuhn kijelentései, amelyeket egy közösségi oldalára feltöltött videóban osztott meg. Ebben Kuhn arról beszél, hogy nemrég tette le a telefont egy szuperjachtok gyártásával foglalkozó céggel, akik már előre négy évre be vannak táblázva az ukrán elit megrendeléseivel. Kuhn azonban konkrét bizonyítékokat nem mutatott az ügyben.

A veterán állítása szerint az ukrán elit megrendeléseivel van tele egy szuperjacht gyártó

A veterán férfi egyébként nem első alakalommal szólal fel az ukrán korrupció ellen. Kuhn rendszeresen tesz közzé videókat arra vonatkozóan, hogy milyen visszaélések zajlanak Ukrajnába, a kényszersorozásoktól kezdve egészen a kormányig érő korrupciókig, mindez pedig a Nyugat tudtával. A kommentelők egy része egyébként egészen odáig ment, hogy azzal vádolta meg, hogy Oroszország fizeti őt.

Legújabb videójában Kuhn jelezte, hogy nemrég beszélt telefonon egy szuperjachtokat gyártó céggel, akik közölték vele, hogy az ukrán felső vezetés és az elit megrendeléseivel vannak tele az elkövetkezendő négy évre előre.

Kuhn szerint egyértelmű, hogy a nyugati országokat palira vették az ukránok, miután a háborúra szánt támogatások a korrupcióra, és az ukrán elit fényűző életére mennek el, miközben a kevésbé szerencséseket erőszakkal cipelik a frontra. Habár a Take America Back mozgalom alapítója nem támasztotta alá állításait a forrásvédelemre hivatkozva, azonban az ukrán korrupció – még ha ezt sokan nem is akarják beismerni – nagyon is valós.

Lapunk is beszámolt arról a korrupciós botrányról, amelybe túlzás nélkül beleremegett Ukrajna. Az ügy Timur Mindics üzletembertől, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi üzleti partnerétől indult és egészen az elnöki hivatal ajtajáig ért.

Az ügyben ugyanis házkutatást tartottak Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjének lakásán is. A vádak szerint Jermak volt az, aki a Mindics-féle köröket mozgatva tüntette el a pénzeket az állami energetikai szektorból, összesen száz millió dollár értékben.