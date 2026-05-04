Drámai fordulat: összeomlás szélén az ukrán front – Kijev már a téli túlélésre készül

Az orosz erők több frontszakaszon is erősítik az előrenyomulást: Szumi térségében újabb települések kerültek ellenőrzésük alá, miközben a Donyecki és a Harkiv környéki harcok is egyre intenzívebbé válnak. Az ukrán hadsereg veszteségei miatt átcsoportosításokra kényszerül, közben Volodimir Zelenszkij már a következő tél energiabiztonságára készül.
Szumi megyében április végére jelentősen felerősödtek az orosz támadások az ukrán állások ellen. Egy hónap alatt több település is orosz ellenőrzés alá került.

Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Razbojnoje térségét is elfoglalták, és a környező kiterjedt erdős területek lehetőséget adnak arra, hogy az orosz erők átcsoportosítsák tüzérségüket és drónos egységeiket. Ez kedvezőbb feltételeket teremt a további előrenyomuláshoz Szumi irányába. Kondrativkában közben folyamatosak az összecsapások. Az ukrán hadvezetés a jelentős veszteségek miatt erősítést küldött a térségbe.

A Donyecki térségben Kaleniki és Krivije Luki továbbra is kiemelt jelentőségű célpontok. Krivaja Luka körülbelül fele már orosz kézen van, a fennmaradó részeken azonban még tartanak a harcok. Az ukrán erők igyekeznek kihasználni a nehéz terepviszonyokat és a sűrű növényzet adta fedezéket. Az orosz csapatok kelet felől, Raj-Alekszandrovka irányából is előrenyomulnak Szlovjanszk felé, miközben Kaleniki felől a Dolgij-erdő irányába is nyomulnak. 

A térségben egyre intenzívebb harcokra lehet számítani. Egyes orosz források szerint Malinovka elfoglalása után megindulhat a Kramatorszk elleni hadművelet.

Harkiv megyében, különösen a kupjanszki térségben tovább folytatódik az orosz előrenyomulás. Az ukrán erők csökkentett létszámmal működnek, és egyre inkább drónokra, köztük földi telepítésű eszközökre támaszkodnak, miközben az orosz oldal is növelte a drónok alkalmazását. Harcok zajlanak egy öntöde körül, valamint a Kovsarovkához vezető utak mentén. A növényzet sűrűsödése részben kedvez a támadó egységek mozgásának. Az északi térségben az orosz erők több ukrán állást elfoglaltak a Volcsanszki járásban és Csajkovka közelében, Volohovkától keletre pedig egy ukrán csoportot felszámoltak, és a 159. gépesített dandár több katonáját foglyul ejtették.

Örményországi csúcstalálkozó: Kijev már a téli gázellátást készíti elő

Volodimir Zelenszkij megérkezett Örményországba, ahol jelenleg az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját rendezik. Az ukrán elnök már köszönetet mondott Norvégiának és Finnországnak az eddigi támogatásért.

Zelenszkij a skandináv ország miniszterelnökével, Jonas Gahr Storével folytatott egyeztetésen is hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a következő télre készülve földgázra lesz szüksége.

Külön figyelmet szenteltünk Ukrajna energiaellátásának támogatására. Tájékoztattam partnereinket arról, milyen igényeink lesznek a következő télen, különösen a földgáz terén. Erre időben fel kell készülnünk

 – fogalmazott Zelenszkij.

 

