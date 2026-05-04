Drámai fordulat: összeomlás szélén az ukrán front – Kijev már a téli túlélésre készül

Szumi megyében április végére jelentősen felerősödtek az orosz támadások az ukrán állások ellen. Egy hónap alatt több település is orosz ellenőrzés alá került.

Razbojnoje térségét is elfoglalták, és a környező kiterjedt erdős területek lehetőséget adnak arra, hogy az orosz erők átcsoportosítsák tüzérségüket és drónos egységeiket. Ez kedvezőbb feltételeket teremt a további előrenyomuláshoz Szumi irányába. Kondrativkában közben folyamatosak az összecsapások. Az ukrán hadvezetés a jelentős veszteségek miatt erősítést küldött a térségbe.

A Donyecki térségben Kaleniki és Krivije Luki továbbra is kiemelt jelentőségű célpontok. Krivaja Luka körülbelül fele már orosz kézen van, a fennmaradó részeken azonban még tartanak a harcok. Az ukrán erők igyekeznek kihasználni a nehéz terepviszonyokat és a sűrű növényzet adta fedezéket. Az orosz csapatok kelet felől, Raj-Alekszandrovka irányából is előrenyomulnak Szlovjanszk felé, miközben Kaleniki felől a Dolgij-erdő irányába is nyomulnak.

A térségben egyre intenzívebb harcokra lehet számítani. Egyes orosz források szerint Malinovka elfoglalása után megindulhat a Kramatorszk elleni hadművelet.

Harkiv megyében, különösen a kupjanszki térségben tovább folytatódik az orosz előrenyomulás. Az ukrán erők csökkentett létszámmal működnek, és egyre inkább drónokra, köztük földi telepítésű eszközökre támaszkodnak, miközben az orosz oldal is növelte a drónok alkalmazását. Harcok zajlanak egy öntöde körül, valamint a Kovsarovkához vezető utak mentén. A növényzet sűrűsödése részben kedvez a támadó egységek mozgásának. Az északi térségben az orosz erők több ukrán állást elfoglaltak a Volcsanszki járásban és Csajkovka közelében, Volohovkától keletre pedig egy ukrán csoportot felszámoltak, és a 159. gépesített dandár több katonáját foglyul ejtették.

Örményországi csúcstalálkozó: Kijev már a téli gázellátást készíti elő

Volodimir Zelenszkij megérkezett Örményországba, ahol jelenleg az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját rendezik. Az ukrán elnök már köszönetet mondott Norvégiának és Finnországnak az eddigi támogatásért.