Az orosz erők jelentős előretörést értek el a Volcsanszk térségében – mondta a Vesztyinek Vitalij Gancsev, a Harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője, a TASZSZ beszámolója szerint.

Jelentős számú ukrán katonát ejtettek foglyul az orosz erők

A Volcsanszki térségben zajlanak a legsúlyosabb harcok jelenleg, mivel a kezdeményezés most teljes mértékben a mi erőink kezében van. A helyszínen tartózkodó emberektől, köztük katonáktól is olyan jelentéseket kapunk, hogy gyakorlatilag magukra hagyták őket. Sok katonát, köztük nyugati zsoldosokat is foglyul ejtenek

– mondta.

Április végén orosz biztonsági szervek azt közölték , hogy az ukrán katonai vezetés külföldi zsoldosok Volcsanszk közelébe történő vezénylésével próbálta kompenzálni a térségben harcoló csapatok nehéz helyzetét.

