Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ez durva!

Újabb botrány körvonalazódik: sokkoló, mi derült ki Zelenszkij válása kapcsán

Időjárás

Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

orosz-ukrán háború

Az orosz erők satuba fogták az ukrán hadsereg tagjait

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője szerint jelentős orosz katonai előretörést történt Volcsanszk térségében. Vitalij Gancsev beszámolója szerint több ukrán katona került fogságba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúhadifogolyVolcsanszk

Az orosz erők jelentős előretörést értek el a Volcsanszk térségében – mondta a Vesztyinek Vitalij Gancsev, a Harkovi terület katonai-polgári közigazgatásának vezetője, a TASZSZ beszámolója szerint.

Jelentős számú ukrán katonát ejtettek foglyul az orosz erők
Jelentős számú ukrán katonát ejtettek foglyul az orosz erők
Fotó: AFP

A Volcsanszki térségben zajlanak a legsúlyosabb harcok jelenleg, mivel a kezdeményezés most teljes mértékben a mi erőink kezében van. A helyszínen tartózkodó emberektől, köztük katonáktól is olyan jelentéseket kapunk, hogy gyakorlatilag magukra hagyták őket. Sok katonát, köztük nyugati zsoldosokat is foglyul ejtenek

– mondta.

Április végén orosz biztonsági szervek azt közölték , hogy az ukrán katonai vezetés külföldi zsoldosok Volcsanszk közelébe történő vezénylésével próbálta kompenzálni a térségben harcoló csapatok nehéz helyzetét.

A Nyugat orosz politikájának csődjéről beszélt egy brit katonai elemző

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Alexander Mercouris brit katonai elemző szerint teljes kudarcot vallott a Nyugat Oroszország legyőzésére épülő politikája. A szakember szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök álláspontja Ukrajnával és a nyugati országokkal való kapcsolatrendezés terén világos és kérlelhetetlen, viszont lehetőségeket is felvázolt a megromlott viszonyok javítása érdekében.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!