Egyre több vita övezi az ukrán mozgósítás rendszert és annak gazdasági következményeit. Miközben egyes szereplők a mentességi szabályok szigorítását vagy megszüntetését sürgetik, több vezető tisztviselő arra figyelmeztet: egy elhamarkodott döntés az ország működőképességét is veszélyeztetheti. A háttérben nemcsak a hadsereg létszámkérdése áll, hanem az is, hogy ki tartja fenn a háború alatt működő gazdaságot és a közszolgáltatásokat – számolt be cikkében a Kárpáti Igaz Szó.

A szigorodó ukrán sorozási szabályok már a vállalkozások létét fenyegetik

A kérdésben megszólalt Viktor Mikita, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőhelyettese, Kárpátalja korábbi kormányzója is. Szerinte az a szabály, amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok dolgozóik legfeljebb 50 százalékát mentesítsék a mozgósítás alól, már most is a működőképesség alsó határát jelenti.

A politikus hangsúlyozta: a gazdasági háttér ma ugyanolyan fontos része a háborús védekezésnek, mint maga a frontvonal. Az ukrán állam működéséhez, a hadsereg fenntartásához és a katonák ellátásához szükséges pénz jelentős része a vállalkozások által befizetett adókból származik

– írta a Kiszó.

A hivatalos adatok szerint az ukrán üzleti szektor 2025-ben rengeteg adót és járulékot fizetett be az állami költségvetésbe. Ezekből a bevételekből finanszírozzák többek között a katonák fizetését, a hadi felszerelések beszerzését, valamint az állami intézmények működését.

Mikita szerint veszélyes retorika alakult ki azok részéről, akik a kritikus státusz teljes eltörlését követelik.

Úgy véli, sok esetben olyan tisztviselők fogalmaznak meg radikális javaslatokat, akik maguk is rendelkeznek felmentéssel, ugyanakkor nem látják át, hogyan működnek a helyi gazdaságok és önkormányzati költségvetések.

A decentralizáció következtében a helyi közösségek ma már nagymértékben saját bevételeikből finanszírozzák az iskolák, kórházak és kommunális szolgáltatások működését.

Ha egy vállalkozás elveszíti kulcsfontosságú dolgozóit, az rövid idő alatt láncreakciót indíthat el

– számolt be a lap.

Ez a gyakorlatban gyártósorok leállását, exportmegrendelések elvesztését, valamint az önkormányzati adóbevételek jelentős csökkenését okozhatja. Hosszabb távon pedig veszélybe kerülhet a vízszolgáltatás, a fűtési rendszerek fenntartása és más alapvető közszolgáltatások működése is.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a hátország stabilitása közvetlenül befolyásolja a katonacsaládok támogatását. Ha a gazdaság meggyengül, az a fronton harcolók hozzátartozóit is nehéz helyzetbe sodorhatja.

A vitában egy másik fontos kérdés is előkerült: az ország mozgósítási tartalékai. A nyilvánosságra hozott becslések szerint több mint kétmillió hadköteles korú ukrán férfi még mindig nem frissítette adatait a hadkiegészítő központokban. Emellett különböző források mintegy 200 ezerre teszik azoknak a katonáknak a számát, akik engedély nélkül hagyták el alakulatukat.

Kárpátaljai és országos vezetők szerint az államnak elsősorban ezekre a problémákra kellene megoldást találnia, nem pedig a hivatalosan működő és adót fizető vállalkozások további gyengítésére koncentrálnia.

Viktor Mikita egy másik veszélyre is felhívta a figyelmet. Szerinte téves az a feltételezés, hogy a mentességek megszüntetése automatikusan több katonát jelentene a fronton. A valóságban sok szakképzett munkavállaló inkább megpróbálhatja illegálisan elhagyni az országot.

A lap kiemelte, hogy a politikus szerint a bizonytalanság és a munkahely elvesztése sokakat arra ösztönözhet, hogy a hadsereg helyett a határ felé induljanak. Mint ismert, Kárpátalján a határőrök továbbra is rendszeresen számolnak be illegális határátlépési kísérletekről, főként a Tisza folyó térségében.

Az elnöki hivatal helyettes vezetője végül köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak, akik a háború ellenére is Ukrajnában maradtak, fenntartják cégeiket és továbbra is adót fizetnek. Mint fogalmazott: az ország védelme nemcsak a frontvonalon, hanem a gazdaság működésében is dől el.