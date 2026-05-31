Kiderült, mennyibe került megúszni a frontszolgálatot Ukrajnában

A Zakarpattya Online beszámolója alapján a nyomozók egy kétségbeesett édesanya útján akadtak rá a bűntényre, miután az asszony korábban jogi tanácsért fordult a nőhöz. Az ukrán ügyvéd azonban a legális út helyett tizenegyezer dollárt kért a papírért cserébe.

Az ukrán ügyvédnél a nyomozók kopogtattak miután kiderült, hogy pénzért árult leszerelési papírokat

A nyomozás adatai szerint a 44 éves nőhöz egy kétségbeesett édesanya fordult jogi segítségért, miután fia egészségi állapota miatt szeretett volna tanácsot kérni. Az ügyvéd ekkor azonban nem a legális útról adott tájékoztatást, hanem jelezte, hogy a megfelelő, 11 ezer dolláros összeg kifizetéséért cserébe el tudja intézni a felmentő papírt gyermeke számára.

A gyanúsított azzal kérkedett, hogy kiterjedt kapcsolatrendszere van a kórházakban és a katonai alakulatoknál. Az illegális csomagba beletartozott a „megfelelő” orvosok lefizetése, a hamis egészségügyi igazolások kiállítása, és egy fiktív gyógykezelés megszervezése is.

A kenőpénzt az ügyvédnő a feltételezett bűntársaival osztotta volna meg, erre azonban már nem kerül sor. Az SZBU emberei ugyanis elkezdték megfigyelni, ami során bebizonyosodott, hogy az ügyvéd 2025 júniusa és 2026 májusa között összesen 39 ezer hrivnyát és csaknem 8 ezer eurót vett át az ügyfeleitől. A hatóságok végül május elején, egy kétezer eurós részlet átvétele közben csaptak le rá.

Ha a bíróság bűnösnek találja, akár nyolc év börtönbüntetést és vagyonelkobzást is kaphat.

A kétségbeesett anya esete egyébként feltehetően nem példa nélküli. Ukrajnában továbbra is óriási problémát jelentenek az erőszakos mozgósítások. Volodimir Zelenzskij ukrán elnök lényegében szabad kezet adott a toborzó irodák munkatársainak, akiket sokszor az áldozatok egészségügyi állapota sem érdekel, ezért sok ember számára élet és halál kérdése lehet a megfelelő igazolás megszerzése, a kétségbeesés pedig mint a fenti példa is mutatja, kedvez a korrupciónak is.