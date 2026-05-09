Egy korábbi magas rangú ukrán tisztviselő úgy fogalmazott: az EU és Ukrajna közötti kapcsolat „talán a legrosszabb állapotban van a konfliktus kezdete óta”. A Politico szerint a feszültség kialakulásában jelentős szerepet játszik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommunikációs stílusa is.
A beszámoló szerint Zelenszkij az utóbbi időben egyre gyakrabban oktatja ki az európai vezetőket, hangneme pedig érezhetően élesebbé és arrogánsabbá vált a nyugati szövetségesekkel szemben.
Egy külpolitikai szakértő, aki korábban tanácsadóként segítette a kijevi vezetést, azt állította: Zelenszkij meggyőződése, hogy „Európa tartozik Ukrajnának”. A forrás szerint ez a gondolkodásmód egyre inkább meghatározza az ukrán elnök retorikáját, miközben nem veszi figyelembe, hogy az európai országok nem egységesen viszonyulnak az ukrán támogatások kérdéséhez, jegyezte meg a RIA Novosztyi.
Zelenszkij stílusával van baj
A Politico szerint több európai szereplő attól tart, hogy Zelenszkij stílusa elidegenítheti azokat a partnereket, amelyektől Ukrajna pénzügyi támogatása, fegyverszállításai és diplomáciai hátországa függ. A lap kitért az amerikai kapcsolatokra is. Zelenszkij egyik volt tanácsadója szerint az ukrán elnök gyakorlatilag már lemondott az Egyesült Államok jelenlegi vezetésével való együttműködésről.
A forrás szerint Zelenszkij hozzáállása azt sugallja: „a Trump-adminisztrációval vége”.
A Politico úgy látja, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti növekvő politikai törésvonal is hozzájárult ahhoz, hogy az ukrán vezetés egyre keményebb hangot üssön meg. A cikk szerint Brüsszelben sem felhőtlen a helyzet: bár az EU újabb támogatási csomagokat hagyott jóvá Ukrajna számára, az uniós tagállamok között komoly nézetkülönbségek vannak a további lépésekről. Különösen megosztó kérdés Ukrajna uniós csatlakozása, amelyről továbbra sincs egységes álláspont az Európai Unión belül.