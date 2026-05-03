Gigantikus fegyverüzlet: Washington vészhelyzetre hivatkozva fegyverezi fel szövetségeseit

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a napokban zöld utat adott egy összesen 8,6 milliárd dollár értékű fegyvereladási csomagnak, amelynek elsődleges célja a közel-keleti szövetségesek megerősítése. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy különleges jogi kiskaput használt ki: vészhelyzetre hivatkozva felgyorsította az átutalásokat és a szállításokat – számolt be róla az Al-Dzsazíra.

Ezzel a lépéssel Washington gyakorlatilag kiiktatta az amerikai kongresszus előzetes felülvizsgálati jogkörét, amely egyébként kötelező érvényű lenne az ilyen volumenű tranzakciók esetében.

A külügyi tárca érvelése szerint a késlekedés megengedhetetlen a jelenlegi harci körülmények között.

A február végén kirobbant háború továbbra is intenzíven zajlik. Izrael és az Öböl menti államok az összecsapások kezdete óta Irán rakéta- és dróntámadásainak valóságos özönével néznek szembe. Ez gyakorlatilag felemésztette a térségben felhalmozott amerikai fegyverkészleteket, és a végletekig túlterhelte a légvédelmi rendszereket.

A most jóváhagyott 8,6 milliárd dolláros csomag több kulcsfontosságú elemet tartalmaz.

Izrael számára az egyik legfontosabb tétel egy fejlett, precíziós gyilkos fegyverrendszer (APKWS) és a hozzá kapcsolódó kiegészítő felszerelések átadása. Ez az üzlet önmagában 992 millió dollárt tesz ki, és célja, hogy Izrael célzott csapásmérő képességeit fenntartsa a konfliktusban. Az Öböl menti szövetségesek is jelentős támogatást kapnak, hogy pótolni tudják a kimerült készleteiket.

Az amerikai adminisztráció szerint a Kongresszus megkerülése azért volt elengedhetetlen, mert a szövetségesek védelmi képességeinek fenntartása közvetlen amerikai nemzetbiztonsági érdek.

Nem ez az első eset, hogy az Egyesült Államok hatalmas összegekkel segíti a régiót. A mostani 8,6 milliárdos tétel egy nagyobb csomag része, amelynek célja Irán visszaszorítása.

Az amerikai külügyminisztérium álláspontja világos: a vészhelyzeti eljárás garantálja, hogy a fegyverek és a technológia a lehető leggyorsabban eljussanak a frontvonalba, megkerülve a Washingtonban szokásos bürokratikus útvesztőket és politikai vitákat.

Az iráni technológia – különösen a drónok és rakéták – elleni védekezés költségei folyamatosan emelkednek. Az amerikai döntéshozók szerint a szövetségeseknek nyújtott azonnali segítség az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzák a légvédelmi rendszerek teljes összeomlását a térségben. Az iráni háborúban felhasznált amerikai lőszerek miatt felmerült, hogy Washington készletei nem lennének elegendőek egy Kína elleni, Tajvan körüli konfliktushoz. A Center for Strategic and International Studies szerint az USA-nak van elég fegyvere Irán ellen, de egy erősebb ellenféllel szemben már hiányok jelentkezhetnek.