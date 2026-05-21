Putyin kínai látogatása új világrendet vetít előre

A Kreml szerint a látogatás legfontosabb eredménye az úgynevezett „pekingi szellem” megerősítése volt. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója úgy fogalmazott: „az együttműködés szelleme Oroszország és Kína között valóban létezik”, írja a RIA Novosztyi.

Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben (Fotó: Xinhua/AFP/Ding Haitao)

Világrend: a Nyugat hegemóniájának vége

Putyin a pekingi Tienanmen téren tartott ünnepélyes fogadtatás után Hszi Csin-pinggel közösen hangsúlyozta: a világ már nem egypólusú. A két ország által aláírt deklaráció szerint kudarcot vallottak azok a törekvések, amelyekkel egyes államok egyedül akarták irányítani a világ ügyeit.

A dokumentum négy alapelvet rögzít: nincs „első osztályú” ország; a biztonság oszthatatlan; a nemzetközi jogot nem helyettesíthetik szűk körben alkotott szabályok; minden civilizáció egyenrangú.

Hszi Csin-ping szerint a nemzetközi helyzetet jelenleg az egyoldalúság és a hegemón törekvések jellemzik, ezért Kínának és Oroszországnak együtt kell fellépnie egy igazságosabb világrend kialakításáért.

Putyin úgy fogalmazott: „összetett folyamat zajlik egy többközpontú világ kialakulása felé”.

Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök fontos kérdésekben állapodott meg (Fotó: AFP/Kristina Solovyova)

Rubelben és jüanban kereskednek

A gazdasági együttműködés is új szintre lépett. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 2026 első négy hónapjában mintegy 20 százalékkal nőtt, miközben a tranzakciók döntő része már rubelben és jüanban zajlik.

Putyin szerint ezzel sikerült olyan stabil pénzügyi rendszert kialakítani, amely ellenáll a külső nyomásnak és a globális piacok ingadozásának.

A konkrét megállapodások között szerepel a vízummentes rendszer meghosszabbítása 2027-ig, új vasúti fejlesztések a Zabajkalszk–Mandzsúria útvonalon, az orosz takarmányexport engedélyezése Kínába valamint az energetikai együttműködés bővítése. Az orosz fél szerint a „Szibéria Ereje–2” gázvezeték szerződése már végső technikai egyeztetési szakaszban van.

Közös álláspont Tajvanról és Ukrajnáról

A két ország a legérzékenyebb geopolitikai kérdésekben is nyíltan támogatta egymást. Oroszország megerősítette az „egy Kína” elv támogatását és elítélte Tajvan függetlenségi törekvéseit.

Kína viszont kijelentette: támogatja Oroszország biztonsági és szuverenitási törekvéseit. Az ukrajnai konfliktus kapcsán Moszkva pozitívan értékelte Peking „objektív és elfogulatlan” álláspontját.

A közös nyilatkozat keményen bírálta az Egyesült Államokat is. Moszkva és Peking szerint Washington rakétavédelmi tervei veszélyeztetik a stratégiai stabilitást, és növelik az űrbeli konfliktusok kockázatát. Emellett a felek aggodalmukat fejezték ki: Japán újrafegyverkezése miatt, a NATO ázsiai terjeszkedése kapcsán, valamint az AUKUS katonai együttműködés miatt.