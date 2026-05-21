Putyin kínai látogatása új világrendet vetít előre

A Kreml szerint a látogatás legfontosabb eredménye az úgynevezett „pekingi szellem” megerősítése volt. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója úgy fogalmazott: „az együttműködés szelleme Oroszország és Kína között valóban létezik”, írja a RIA Novosztyi.
Világrend: a Nyugat hegemóniájának vége
Putyin a pekingi Tienanmen téren tartott ünnepélyes fogadtatás után Hszi Csin-pinggel közösen hangsúlyozta: a világ már nem egypólusú. A két ország által aláírt deklaráció szerint kudarcot vallottak azok a törekvések, amelyekkel egyes államok egyedül akarták irányítani a világ ügyeit.
A dokumentum négy alapelvet rögzít: nincs „első osztályú” ország; a biztonság oszthatatlan; a nemzetközi jogot nem helyettesíthetik szűk körben alkotott szabályok; minden civilizáció egyenrangú.
Hszi Csin-ping szerint a nemzetközi helyzetet jelenleg az egyoldalúság és a hegemón törekvések jellemzik, ezért Kínának és Oroszországnak együtt kell fellépnie egy igazságosabb világrend kialakításáért.
Putyin úgy fogalmazott: „összetett folyamat zajlik egy többközpontú világ kialakulása felé”.
Rubelben és jüanban kereskednek
A gazdasági együttműködés is új szintre lépett. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 2026 első négy hónapjában mintegy 20 százalékkal nőtt, miközben a tranzakciók döntő része már rubelben és jüanban zajlik.
Putyin szerint ezzel sikerült olyan stabil pénzügyi rendszert kialakítani, amely ellenáll a külső nyomásnak és a globális piacok ingadozásának.
A konkrét megállapodások között szerepel a vízummentes rendszer meghosszabbítása 2027-ig, új vasúti fejlesztések a Zabajkalszk–Mandzsúria útvonalon, az orosz takarmányexport engedélyezése Kínába valamint az energetikai együttműködés bővítése. Az orosz fél szerint a „Szibéria Ereje–2” gázvezeték szerződése már végső technikai egyeztetési szakaszban van.
Közös álláspont Tajvanról és Ukrajnáról
A két ország a legérzékenyebb geopolitikai kérdésekben is nyíltan támogatta egymást. Oroszország megerősítette az „egy Kína” elv támogatását és elítélte Tajvan függetlenségi törekvéseit.
Kína viszont kijelentette: támogatja Oroszország biztonsági és szuverenitási törekvéseit. Az ukrajnai konfliktus kapcsán Moszkva pozitívan értékelte Peking „objektív és elfogulatlan” álláspontját.
A közös nyilatkozat keményen bírálta az Egyesült Államokat is. Moszkva és Peking szerint Washington rakétavédelmi tervei veszélyeztetik a stratégiai stabilitást, és növelik az űrbeli konfliktusok kockázatát. Emellett a felek aggodalmukat fejezték ki: Japán újrafegyverkezése miatt, a NATO ázsiai terjeszkedése kapcsán, valamint az AUKUS katonai együttműködés miatt.
A politikai és gazdasági kérdések mellett Moszkva és Peking hangsúlyozták a kulturális együttműködés fontosságát is. A sikeres kulturális évek után most az oktatási együttműködés évei következnek.
„Nagyon fontos dolgokról állapodtak meg”
A zárt ajtók mögötti tárgyalások után Jurij Usakov annyit árult el az újságíróknak: „nagyon fontos dolgokról sikerült megállapodni”. A két vezető legközelebb az őszi sencseni APEC-csúcson találkozhat, majd 2027-ben Hszi Csin-ping viszonozza a látogatást Oroszországban.