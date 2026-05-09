Von der Leyen és Zelenszkij már gratulált Magyar Péternek

Az új magyar miniszterelnök részére Skandináviából is érkezett gratuláció. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is az elsők között gratulált Magyar Péternek.
Brüsszelből és Skandináviából is érkezett gratuláció Magyar Péter miniszterelnöki eskütétele alkalmából.

Gratulálok Magyar Péternek a magyar miniszterelnöki kinevezéséhez!

– fogalmazott Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.

Örömmel várom, hogy szorosan együttműködhessünk – mind kétoldalú szinten, mind az EU tagállamai, mind pedig a NATO szövetségeseiként

– tette hozzá a svéd kormányfő.

Az Európai Unió vezetői is kifejezték jókívánságaikat az új magyar kormányfőnek.

Gratulálunk Magyar Péternek Magyarország miniszterelnöki beiktatása alkalmából

– írta közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Európa napján szívünk Budapesten dobog. A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a nehéz időkben. Fontos munka van előttünk. Magyarországért és Európáért együtt haladunk előre

– fogalmazott bejegyzésében Von der Leyen.

Gratulálok Magyar Péternek, hogy Magyarország miniszterelnöke lett

– írta az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa.

Szerencsés egybeesés, hogy éppen az Európa-napon lép hivatalba, amikor az EU-s együttműködés és az egység eredményeit ünnepeljük

– emelte ki Costa, hozzátéve, hogy várja az együttműködést az új kormányfővel az Európai Tanácsban.

A sorból Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem maradt ki, ő is az elsők között gratulált Magyar Péternek.

Gratulálok Magyar Péternek kinevezéséhez és a magyar miniszterelnöki tisztség betöltésének kezdetéhez. Szimbolikus, hogy a beiktatásra az Európa-napon kerül sor

– hangsúlyozta az ukrán államfő.

Ukrajna készen áll az együttműködés elmélyítésére Magyarországgal, valamint a jószomszédi viszonyon és népeink iránti tiszteleten alapuló szoros kapcsolatok kiépítésére országaink között. Együtt nagyobb erőt adhatunk nemzetünknek, és egész Európát erősebbé tehetjük. Sok sikert és eredményes munkát kívánok a tisztség betöltése során!

– zárta bejegyzését Zelenszkij.

 

 

