Von der Leyen és Zelenszkij már gratulált Magyar Péternek

Brüsszelből és Skandináviából is érkezett gratuláció Magyar Péter miniszterelnöki eskütétele alkalmából.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij is gratulált Magyar Péternek

Fotó: AFP

Gratulálok Magyar Péternek a magyar miniszterelnöki kinevezéséhez!

– fogalmazott Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.

Örömmel várom, hogy szorosan együttműködhessünk – mind kétoldalú szinten, mind az EU tagállamai, mind pedig a NATO szövetségeseiként

– tette hozzá a svéd kormányfő.

Congratulations @magyarpeterMP on your appointment as Prime Minister of Hungary!



I look forward to working closely with you – bilaterally, as EU Members and as NATO Allies. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) May 9, 2026

Az Európai Unió vezetői is kifejezték jókívánságaikat az új magyar kormányfőnek.

Gratulálunk Magyar Péternek Magyarország miniszterelnöki beiktatása alkalmából

– írta közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Európa napján szívünk Budapesten dobog. A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a nehéz időkben. Fontos munka van előttünk. Magyarországért és Európáért együtt haladunk előre

– fogalmazott bejegyzésében Von der Leyen.

Congratulations to @magyarpeterMP on becoming Prime Minister of Hungary.



This Europe Day, our hearts are in Budapest.



The hope and promise of renewal is a powerful signal in these challenging times.



We have important work ahead of us.



For Hungary and for Europe, we are… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2026

Gratulálok Magyar Péternek, hogy Magyarország miniszterelnöke lett

– írta az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa.

Szerencsés egybeesés, hogy éppen az Európa-napon lép hivatalba, amikor az EU-s együttműködés és az egység eredményeit ünnepeljük

– emelte ki Costa, hozzátéve, hogy várja az együttműködést az új kormányfővel az Európai Tanácsban.

Congratulations @magyarpeterMP for taking office as Prime Minister of Hungary.



In a happy coincidence, you do so on Europe Day, when we celebrate the achievements of EU cooperation and unity.



I look forward to working closely with you in #EUCO. — António Costa (@eucopresident) May 9, 2026

A sorból Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem maradt ki, ő is az elsők között gratulált Magyar Péternek.

Gratulálok Magyar Péternek kinevezéséhez és a magyar miniszterelnöki tisztség betöltésének kezdetéhez. Szimbolikus, hogy a beiktatásra az Európa-napon kerül sor

– hangsúlyozta az ukrán államfő.

Ukrajna készen áll az együttműködés elmélyítésére Magyarországgal, valamint a jószomszédi viszonyon és népeink iránti tiszteleten alapuló szoros kapcsolatok kiépítésére országaink között. Együtt nagyobb erőt adhatunk nemzetünknek, és egész Európát erősebbé tehetjük. Sok sikert és eredményes munkát kívánok a tisztség betöltése során!

– zárta bejegyzését Zelenszkij.