Von der Leyen és Zelenszkij már gratulált Magyar Péternek

Brüsszelből és Skandináviából is érkezett gratuláció Magyar Péter miniszterelnöki eskütétele alkalmából.
Gratulálok Magyar Péternek a magyar miniszterelnöki kinevezéséhez!
– fogalmazott Ulf Kristersson svéd miniszterelnök.
Örömmel várom, hogy szorosan együttműködhessünk – mind kétoldalú szinten, mind az EU tagállamai, mind pedig a NATO szövetségeseiként
– tette hozzá a svéd kormányfő.
Az Európai Unió vezetői is kifejezték jókívánságaikat az új magyar kormányfőnek.
Gratulálunk Magyar Péternek Magyarország miniszterelnöki beiktatása alkalmából
– írta közösségi oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Európa napján szívünk Budapesten dobog. A megújulás reménye és ígérete erős jelzés ezekben a nehéz időkben. Fontos munka van előttünk. Magyarországért és Európáért együtt haladunk előre
– fogalmazott bejegyzésében Von der Leyen.
Gratulálok Magyar Péternek, hogy Magyarország miniszterelnöke lett
– írta az Európai Tanács elnöke, Antonio Costa.
Szerencsés egybeesés, hogy éppen az Európa-napon lép hivatalba, amikor az EU-s együttműködés és az egység eredményeit ünnepeljük
– emelte ki Costa, hozzátéve, hogy várja az együttműködést az új kormányfővel az Európai Tanácsban.
A sorból Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem maradt ki, ő is az elsők között gratulált Magyar Péternek.
Gratulálok Magyar Péternek kinevezéséhez és a magyar miniszterelnöki tisztség betöltésének kezdetéhez. Szimbolikus, hogy a beiktatásra az Európa-napon kerül sor
– hangsúlyozta az ukrán államfő.
Ukrajna készen áll az együttműködés elmélyítésére Magyarországgal, valamint a jószomszédi viszonyon és népeink iránti tiszteleten alapuló szoros kapcsolatok kiépítésére országaink között. Együtt nagyobb erőt adhatunk nemzetünknek, és egész Európát erősebbé tehetjük. Sok sikert és eredményes munkát kívánok a tisztség betöltése során!
– zárta bejegyzését Zelenszkij.