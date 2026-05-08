Vucsics kifakadt: Európa lemarad Kína és az Egyesült Államok mögött

A szerb államfő hangsúlyozta: a 2014 és 2026 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliségi ráta 26 százalékról 8 százalékra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Alekszandar Vucsics véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus-járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett.

Alekszandar Vucsics szerint Európának fel kell vennie a kesztyűt, ha nem akar végleg lemaradni

Írásában a szerb elnök öt kiemelt reformterületet nevezett meg. Ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések – beleértve a nukleáris energia alkalmazását –, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása.

Magyarázata szerint Szerbia nem fogja támogatni a munkaidő csökkentésére vonatkozó kezdeményezéseket.

Többet kell dolgoznunk, nem kevesebbet – fogalmazott.

Hozzátette: Kína és Amerika jócskán előrébb jár a mesterséges intelligencia fejlesztésében, bár Európa, különösen Németország és Franciaország, mindent megtesz, hogy csatlakozzon az elszabadult duóhoz.

Európa helyzete azonban sokkal nehezebb, bonyolultabb, más és összetettebb, elsősorban az energia- és ásványi erőforrások hiánya miatt a fent említett, vezető duóhoz képest, és még inkább az olyan szabályozások miatt, amelyek korlátozzák az európai munkaidőt, hatalmas jogokat biztosítanak a szakszervezeteknek, és megakadályozzák az európaiakat, még a németeket is, hogy rugalmasabban és erőteljesebben „beindítsák motorjaikat

– tette hozzá.

Az oktatást illetően a duális képzés és a munkaerőpiaci igényekhez igazodó felsőoktatás fontosságát hangsúlyozta, míg az energetikai kérdésekről szólva kiemelte: Szerbia energiabiztonsága hosszú távon nem garantálható nukleáris létesítmények építése nélkül. Emellett az országnak a jövőben gyorsabban kell reagálnia a globális változásokra, és fel kell vennie a technológiai versenyt.

A kormánytagok, államtitkárok, miniszterhelyettesek, valamint az államapparátus létszámát drasztikusan csökkenteni kell. Határozottabban és erőteljesebben, mint 12 évvel ezelőtt. Meg kell szüntetni számos olyan ügynökséget, hivatalt és igazgatóságot, amely öncélú, és amely létezésének nincs valós, lényegi indoka

– húzta alá.