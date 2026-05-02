Az orosz–ukrán háborúban egyszerre zajlanak a harctéri és a geopolitikai átrendeződések: a harkovi térségben az orosz erők súlyos csapásokat mértek az ukrán hadsereg technológiai hátterére, Washington pedig Európában készül visszavágni a katonai jelenlétét.

Totális technológiai pusztítás a harkovi fronton

Áprilisban az orosz erők komoly károkat okoztak az ukrán hadsereg technológiai infrastruktúrájában. A Lenta.ru beszámolója szerint az „Északi” Erők Csoportjának pilóta nélküli egységei

több mint 120 Starlink műholdas állomást semmisítettek meg a harkovi régióban.

A hírt a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva az egység egyik vezetője, a Karta hívójelet használó tiszt is megerősítette. Az ukrán hadsereg a Starlink-rendszert az internetkapcsolat biztosítására és a folyamatos kapcsolattartásra használta a parancsnoki központokkal.

Az orosz katona elmondása szerint az állomásokat mind a frontvonalon, mind a hátországban sikerült beazonosítani és megsemmisíteni.

A célpontok kiiktatása közvetlen hatással volt a harctéri eseményekre: a műholdas terminálok elvesztése miatt megszakadt az ukrán egységek közötti összeköttetés, ami jelentősen rontotta az ellenállás hatékonyságát.

Trump felszámolja Biden örökségét

A nyugati szövetségesi rendszerben is drasztikus fordulat állt be. A Kyiv Independent híradása szerint az Egyesült Államok hadügyminisztériuma május 1-jén bejelentette: mintegy 5000 katonát vonnak ki Németországból. A Pentagon szerint a csökkentés miatt az Európában állomásozó amerikai csapatok létszáma visszaáll a 2022 előtti szintre.

Ezzel Donald Trump gyakorlatilag semmissé teszi Joe Biden korábbi elnök intézkedéseit, aki az orosz invázió kezdetekor éppen azért növelte meg a kontingens létszámát, hogy gátat szabjon az orosz előretörésnek.

Washington hátat fordít Berlinnek

A csapatkivonás hátterében a Washington és Berlin közötti feszült viszony áll. Mindez Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár szóváltásával kezdődött az iráni háború kezelése miatt.

Merz egy április 27-i beszédében bírálta az amerikai diplomáciát, mire Trump „teljesen hatástalannak” nevezte a kancellárt.

A Pentagon egy magas rangú tisztviselője a Reutersnek nyilatkozva megerősítette, hogy a csapatkivonás a következő hat-tizenkét hónapban megy végbe. Ez azért is jelentős, mert Németország ad otthont a legnagyobb amerikai katonai jelenlétnek Európában 35 000 katonával, és ez a központ szolgál a kontinens logisztikai bázisául is. Trump gazdasági lépéseket is kilátásba helyezett: a jövő héttől 25 százalékos vámmal sújtja az Európai Unióból importált járműveket, ami a német autóipart kilátástalan helyzetbe hozhatja.