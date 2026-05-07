Washington kemény feltételeket szabna Iránnak

A The Wall Street Journal beszámolója alapján az amerikai fél azt is követeli, hogy Irán szerelje le a fordói, natánzi és iszfaháni nukleáris létesítményeket, valamint tiltsa be a föld alatti nukleáris munkálatokat. Washington tervezett feltételeire még nem reagált Irán.

Washington az atomprogram teljes leállítását szeretné legalább húsz évre, kérdés azonban, hogy Irán elengedi-e a kulcsfontosságúnak kikiáltott projektet

A tárgyalások célja hivatalosan az, hogy megakadályozzák Irán nukleáris fegyverhez jutását – írja a RIA Novosztyi.

Korábban az Axios arról írt, hogy a Fehér Ház szerint hamarosan létrejöhet egy 14 pontos memorandum Washington és Teherán között, amelyet harmincnapos tárgyalássorozat követhet az iráni atomprogram jövőjéről.

Az elképzelések között szerepel az amerikai szankciók enyhítése, a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása, valamint az is, hogy Irán lemondjon a tömegpusztító fegyverek fejlesztéséről.

A tervezet ugyanakkor legalább tizenkét éves moratóriumot is előírna az urándúsításra, miközben a mostani sajtóértesülések szerint Washington már húszéves korlátozást szeretne.