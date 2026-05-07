Washington kemény feltételeket szabna Iránnak

A The Wall Street Journal beszámolója alapján az amerikai fél azt is követeli, hogy Irán szerelje le a fordói, natánzi és iszfaháni nukleáris létesítményeket, valamint tiltsa be a föld alatti nukleáris munkálatokat. Washington tervezett feltételeire még nem reagált Irán.
A tárgyalások célja hivatalosan az, hogy megakadályozzák Irán nukleáris fegyverhez jutását – írja a RIA Novosztyi.
Korábban az Axios arról írt, hogy a Fehér Ház szerint hamarosan létrejöhet egy 14 pontos memorandum Washington és Teherán között, amelyet harmincnapos tárgyalássorozat követhet az iráni atomprogram jövőjéről.
Az elképzelések között szerepel az amerikai szankciók enyhítése, a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása, valamint az is, hogy Irán lemondjon a tömegpusztító fegyverek fejlesztéséről.
A tervezet ugyanakkor legalább tizenkét éves moratóriumot is előírna az urándúsításra, miközben a mostani sajtóértesülések szerint Washington már húszéves korlátozást szeretne.
Az Axios szerint amerikai és izraeli tisztviselők attól tartanak, hogy Donald Trump elnök akár már a héten újraindíthatja az Irán elleni katonai műveleteket, amennyiben a tárgyalásokon nem történik érdemi előrelépés.