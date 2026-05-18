Washington feltehetőleg nem ad újabb támogatást Ukrajnának

A képviselő szerint az Egyesült Államok továbbra is engedélyezi majd az európai szövetségeseinek, hogy fegyvereket vásároljanak és azt továbbadják Ukrajnának. Washington ugyanakkor nem kíván további pénzekkel hozzájárulni a háborúhoz – írja a European Pravda.

Brian Mast képviselő szerint Washington nem állja tovább a háború költségeit

A portál szerint ezt az amerikai képviselőház külügyi bizottságának elnöke, a republikánus Brian Mast nemrég egy interjúban szögezte le. A képviselő szerint Európának nagyobb felelősséget kéne vállalnia a konfliktus kapcsán, miután az a hátsó udvarában zajlik.

„Nem hiszem, hogy új amerikai biztonsági segélycsomagot fognak látni Ukrajna számára – 6, 60 milliárd dollárért vagy bármilyen más összegért” – fogalmazott a képviselő.

Mast szerint Washington továbbra is hírszerzési támogatást nyújt majd Ukrajnának, és engedélyezi a fegyverek eladását és átadását, „még akkor is, ha a Kongresszus nem hagy jóvá egy új, nagyszabású segélycsomagot”.

Kijelentései egyre szkeptikusabb hozzáállást tükröznek az Ukrajna támogatásával kapcsolatban a Donald Trump amerikai elnökhöz közel álló republikánusok körében, annak ellenére, hogy mindkét párt egyes politikusai újabb segélyt kérnek Kijevnek, és szigorúbb szankciókat szeretnének látni Moszkvával szemben.

Emlékeztetőül, szerdán az amerikai képviselőházban benyújtottak egy petíció, amelynek célja az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyről és az Oroszország elleni új szankciók bevezetéséről szóló szavazás kikényszerítése volt.

A kezdeményezés összegyűjtötte a szükséges 218 aláírást. A szavazásra várhatóan júniusban kerülhet sor.