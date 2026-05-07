Itt a fordulat, Weber és Von der Leyen védi Orbán Viktor emberét Brüsszelben?

Várhelyi Olivér uniós biztos komoly találgatások kereszttüzébe került: felmerült, hogy elveszítheti posztját, ha a beiktatásra készülő új magyar miniszterelnök, Magyar Péter Brüsszelben ezt szorgalmazza. Manfred Weber döntése sokakat meglepett.

Weber lesöpörte az asztalról a Tisza Párt javaslatát

Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

„Azt hiszem, Ursula von der Leyen egyszerűen nem akar káoszt” – mondta egy EPP-s európai parlamenti képviselő az üggyel kapcsolatban.

Manfred Weber lesöpörte az asztalról a Tisza javaslatát

A múlt héten Strasbourgban Magyar Péter Tisza párti EP-képviselői egy költségvetési szavazáshoz kapcsolt plenáris indítványban szerették volna napirendre tűzni Várhelyi menesztésének követelését. Az EPP-s vezetők azonban, Manfred Weber frakcióvezető irányításával, ezt lesöpörték az asztalról.

A Fidesz 2021-ben hagyta el az EPP-t, majd 2024-ben megalapította a jobboldali Patrióták Európáért frakciót.

A másik politikai csoport nevében tárgyaló egyik EP-képviselő szerint a Tisza pártiak „nagyon erősen nyomultak” az ügyben. A parlamenti szavazás önmagában nem kényszerítette volna Várhelyi lemondását, de jelentős nyomást gyakorolt volna Ursula von der Leyenre, hogy nyilvánosan állást foglaljon.

Egy másik EPP-s képviselő szerint Weber Várhelyi melletti kiállása egyeztetve történt Von der Leyennel.

Magyar Péter, akit szombaton iktatnak be miniszterelnökként, eközben elsősorban az uniós források felszabadítására és a hazai intézményekből a Fidesz-kinevezettek eltávolítására koncentrál.

A bizottság elnöke nem akar politikai precedenst teremteni a 2027. áprilisi francia elnökválasztás előtt. Egy bizottsági forrás kérdése szerint: „Ha a francia Nemzeti Tömörülés nyerné a választást, akkor Stéphane Séjourné francia biztost is lecserélnék egy jobboldali jelöltre?”

A költségvetési szavazás tárgyalásai során az EPP felvetette, hogy Teresa Ribera, a bizottság vezető szocialista alelnöke is elveszítheti posztját, ha 2027-ben kormányváltás történik Spanyolországban.

Egy biztos menesztése nem csupán jogilag bonyolult egy nemzeti választás után, de Pandora szelencéjét nyithatja ki Brüsszelben a jövő évi nagy nemzeti választásokat követően.