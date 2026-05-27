Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Olvasta?

Óriásit csúsztatott Magyar Péter

Ukrajna

Ukrajna a tűzzel játszik: több orosz várost is megtámadott

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb robbanások rázták meg Oroszország több térségét és a megszállt Krímet. Jelentések szerint ismét Ukrajna célpontjává vált a tuapszei olajfinomító, amelyet idén tavasszal már ötödik alkalommal érhetett támadás. Több városból is füstoszlopokról és detonációkról számoltak be a helyiek és az orosz hatóságok is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadásOroszország

Ukrajna tovább folytatja távolsági bevetéseit. Az oroszországi régiókban és a megszállt Krímben május 27-ére virradó éjszaka több helyről is robbanásokról és tüzekről érkeztek jelentések. A beszámolók szerint Tuapszében ismét találat érte az olajfinomítót.

Ukrajna több orosz várost is megtámadott
Ukrajna több orosz várost is megtámadott
Fotó: AFP

Megfigyelőcsatornák arról számoltak be, hogy az oroszországi Krasznodari határterületen, a Fekete-tenger partján fekvő tuapszei finomító az éjszakai támadások egyik célpontja volt.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu 

A létesítményt az elmúlt hónapokban többször is támadás érte, amelyek környezeti károkat is okoztak: kőolajszármazékok kerültek a levegőbe, valamint olaj ömlött az utcákra.

A Rosztovi területen fekvő Taganrog lakói robbanásokról és a város több pontján látható füstről számoltak be. 

Az első információk szerint egy repülőgép-karbantartással és -javítással foglalkozó létesítmény kaphatott találatot, amelyet követően tűz ütött ki. Taganrog Dél-Oroszországban, az Azovi-tenger partján található, alig 40 kilométerre az ukrán–orosz határtól.

A Telegramon Voronyezsből is hasonló támadásról szóló beszámolók jelentek meg. A helyiek szerint az éjszaka folyamán robbanásokat lehetett hallani, miközben sűrű füst emelkedett a város fölé.

A független Astra Telegram-csatorna szerint a füstöt a Baltimore katonai repülőtér közelében észlelték. A bázison állomásozik Oroszország egyik repülőezrede, és a repülőteret rendszeresen használják Ukrajna elleni légicsapások indítására.

Alekszandr Huszev, a Voronyezsi terület kormányzója közölte, hogy a légvédelem állítása szerint két „nagy sebességű célpontot” semmisítettek meg.

Hozzátette: személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a lehulló roncsdarabok megrongáltak egy gumijavító műhelyt és egy közműépületet.
A Voronyezsi terület az ukrajnai Harkivi területtel határos, és gyakran használják kiindulópontként az orosz hadműveletekhez a frontvonal, valamint Harkiv városa ellen. 

Külön jelentések érkeztek a megszállt Szevasztopolból is, ahol az oroszok által kinevezett hatóságok szerint egy ukrán támadást követően kigyulladt egy banképület. 

Állításuk szerint a támadás során Storm Shadow rakétákat vetettek be, a robbanás lökéshulláma pedig egy közeli lakóépületben is károkat okozott.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!