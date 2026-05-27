Ukrajna a tűzzel játszik: több orosz várost is megtámadott

Ukrajna tovább folytatja távolsági bevetéseit. Az oroszországi régiókban és a megszállt Krímben május 27-ére virradó éjszaka több helyről is robbanásokról és tüzekről érkeztek jelentések. A beszámolók szerint Tuapszében ismét találat érte az olajfinomítót.

Ukrajna több orosz várost is megtámadott

Megfigyelőcsatornák arról számoltak be, hogy az oroszországi Krasznodari határterületen, a Fekete-tenger partján fekvő tuapszei finomító az éjszakai támadások egyik célpontja volt.

A létesítményt az elmúlt hónapokban többször is támadás érte, amelyek környezeti károkat is okoztak: kőolajszármazékok kerültek a levegőbe, valamint olaj ömlött az utcákra.

A Rosztovi területen fekvő Taganrog lakói robbanásokról és a város több pontján látható füstről számoltak be.

Az első információk szerint egy repülőgép-karbantartással és -javítással foglalkozó létesítmény kaphatott találatot, amelyet követően tűz ütött ki. Taganrog Dél-Oroszországban, az Azovi-tenger partján található, alig 40 kilométerre az ukrán–orosz határtól.

A Telegramon Voronyezsből is hasonló támadásról szóló beszámolók jelentek meg. A helyiek szerint az éjszaka folyamán robbanásokat lehetett hallani, miközben sűrű füst emelkedett a város fölé.

A független Astra Telegram-csatorna szerint a füstöt a Baltimore katonai repülőtér közelében észlelték. A bázison állomásozik Oroszország egyik repülőezrede, és a repülőteret rendszeresen használják Ukrajna elleni légicsapások indítására.

What were likely Ukrainian storm shadow cruise missiles launched from Su-24s impacted Baltimore Airbase in Voronezh City.



I'm working on a precise geolocation of the impact site. pic.twitter.com/TVfFSVatYi — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) May 27, 2026

Alekszandr Huszev, a Voronyezsi terület kormányzója közölte, hogy a légvédelem állítása szerint két „nagy sebességű célpontot” semmisítettek meg.

Hozzátette: személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a lehulló roncsdarabok megrongáltak egy gumijavító műhelyt és egy közműépületet.

A Voronyezsi terület az ukrajnai Harkivi területtel határos, és gyakran használják kiindulópontként az orosz hadműveletekhez a frontvonal, valamint Harkiv városa ellen.

Külön jelentések érkeztek a megszállt Szevasztopolból is, ahol az oroszok által kinevezett hatóságok szerint egy ukrán támadást követően kigyulladt egy banképület.

Állításuk szerint a támadás során Storm Shadow rakétákat vetettek be, a robbanás lökéshulláma pedig egy közeli lakóépületben is károkat okozott.