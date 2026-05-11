Az ukránok többsége már nagyobb veszélynek tartja a korrupciót az ország jövőjére nézve, mint az orosz katonai agressziót – derült ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet friss felméréséből. A kutatás szerint a megkérdezettek nagyobb hányada az állami korrupciót nevezte meg súlyosabb fenyegetésként, míg orosz háborút ennél kevesebben tartják nagyobb problémának – számolt be cikkében az RBC.

Aggódhat Zelenszkij: az ukránok elmondták véleményüket

A KIIS 2026 februárjában nyílt kérdés formájában vizsgálta, hogy az ukránok szerint melyek a legnagyobb kihívások Ukrajna és az ukrán társadalom számára.

Ebben a formátumban a válaszok 65 százalékában a háborút, míg 29 százalékban a korrupciót nevezték meg fő problémaként. Vagyis „súgás nélküli”, spontán válaszadás esetén az ukránok többsége valóban a háborúról és az ahhoz kapcsolódó problémákról beszél.

A jelenlegi felmérésben ugyanakkor a KIIS megismételte a 2024 májusában feltett kérdését is, amelyben a válaszadóktól közvetlenül azt kérdezték meg, hogy melyik jelent nagyobb veszélyt: a hatalmi korrupció vagy az orosz katonai agresszió. A résztvevőknek e két kihívás közül kellett választaniuk.

Amennyiben a válaszadóknak választaniuk kellett a korrupció és a katonai agresszió között, 54 százalékuk a korrupciót nevezte meg nagyobb fenyegetésként.

A katonai agressziót a válaszadók 39 százaléka tartja nagyobb veszélynek a korrupciónál. További 7 százalék nem tudott dönteni. A 2024 májusi adatokhoz képest csökkent a bizonytalanok aránya, miközben valamelyik érdemi válaszlehetőséget valamivel többen választották.

Ahogy láthatjuk, ha az emberek figyelmét két problémacsoportra – a háborúra és a korrupcióra – összpontosítjuk, akkor ebben a formátumban a korrupció „győz”

– jegyezte meg a KIIS.

Emlékeztettek arra is, hogy a KIIS egyik másik felmérése szerint az ukránok több mint 60 százaléka úgy gondolja, hogy 10 éven belül Ukrajna az Európai Unió prosperáló országává válik.

Ugyanakkor az ukránok egyharmada nem bízik Ukrajna elnökében, Volodimir Zelenszkijben.

A bizalmatlanság leggyakoribb oka nem a jelenlegi eseményekhez kapcsolódik. A válaszadók 40 százaléka azt mondta, hogy szkeptikus hozzáállása Zelenszkijjel szemben már 2022 előtt kialakult, egyes esetekben pedig még 2019 előtt.