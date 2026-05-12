Volodimir Zelenszkij

Volt sajtófőnöke leleplezte Zelenszkijt: az ukrán elnök náci propagandát követel

Súlyos állítások hangzottak el Tucker Carlson műsorában Volodimir Zelenszkijről. Az ukrán elnök egykori sajtófőnöke szerint Zelenszkij annyira pánikba esett a népszerűsége zuhanása miatt, hogy már „Goebbels-propagandát” követelt kommunikációs stábjától.
Tucker Carlson műsorának vendége ezúttal Volodimir Zelenszkij korábbi sajtófőnöke volt, aki kemény állításokat fogalmazott meg az ukrán elnök kommunikációs működéséről és a háttérben zajló folyamatokról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre követelőzőbb (Fotó: AFP)

Az egykori munkatárs arról beszélt, hogy Zelenszkij rendkívül rosszul viselte, amikor csökkenni kezdett a népszerűsége, és ezért a kommunikációs stáb tagjait tette felelőssé.

Összehívott minket, és azt mondta, hogy semmi pozitív hír nem jelenik meg arról, amit az országért tesz

 – idézte fel a volt sajtófőnök. Elmondása szerint egyik kollégája próbálta felhívni az elnök figyelmét arra, hogy kevés a valóban pozitív fejlemény, mire Zelenszkij ingerülten reagált.

A nő állítása szerint az ukrán elnök azt mondta: nem az számít, mi történik a valóságban, hanem az, hogy „ezer beszélő fej” pozitívan beszéljen róla. A volt munkatárs szerint Zelenszkij ekkor úgy fogalmazott:

Nekem Goebbels-propaganda kell.

Tucker Carlson ezután visszakérdezett, hogy Joseph Goebbelsre, Adolf Hitler náci propagandaminiszterére utalt-e. A nő erre igennel felelt, majd hozzátette: a teremben ülők megdöbbentek a kijelentésen.

Az egykori sajtófőnök arról is beszélt, hogy 2022 után szerinte olyan nemzetközi médiakörnyezet alakult ki, amely szinte kritikátlanul támogatta Zelenszkijt. Állítása szerint miközben Ukrajnában csökkent az elnök támogatottsága, a nemzetközi médiában és a véleményformálók körében továbbra is erős támogatást élvezett.

 

