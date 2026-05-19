Zelenszkij suttyomban készül valamire – mindenki csak találgat

A beszámolók szerint hamarosan egy ukrán delegáció érkezhet Belgrádba, ahol egy kereskedelmi megállapodást készítenek elő. A hírek szerint a küldöttséget maga Volodimir Zelenszkij vezet majd – írja a Vijesti az N1 televízió forrásaira hivatkozva.

Zelenszkij és Vucsics először tárgyalhat közvetlenül Belgrádban

A látogatás tényét egyelőre nem erősítette meg egy hivatalos forrás sem, amennyiben azonban igazak a hírek, úgy ez lesz Volodimir Zelenszkij első hivatalos útja Szerbiába 2019-es hivatalba lépése és 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdete óta. A várakozások szerint egyébként Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is tárgyal majd Zelenszkij.

A források szerint Belgrádban aláírásra kerülhet egy, a két ország közötti kereskedelmi együttműködésről szóló közös szándéknyilatkozat.

Szerbia és Ukrajna egyaránt törekszik az Európai Unióhoz való csatlakozásra, a kétoldalú kapcsolatok egyik kulcsfontosságú pillére pedig a másik európai útjának kölcsönös támogatása lehet.

Eddig Szerbia és Ukrajna elnökei közötti tárgyalások főként nemzetközi politikai csúcstalálkozók során zajlottak, amelyeken mindkét vezető részt vett. Az ukrajnai háború kezdete óta a szerb elnök egyszer látogatott Ukrajnába – 2025. június 11-én Odesszában, ahol az Ukrajna-Délkelet-Európa csúcstalálkozót tartották.

A háború kezdete óta a két elnök között az első közvetlen tárgyalásokra 2023 augusztusának végén került sor, körülbelül másfél évvel a háború kezdete után. A találkozóra és a tárgyalásokra Athénban, az Ukrajna–Délkelet-Európa csúcstalálkozón került sor.

Ebből az alkalomból Alekszandar Vucsics bejelentette, hogy Szerbia továbbra is támogatni fogja és tiszteletben tartja Ukrajna területi integritását.

Vucsics a tárgyalásokat nyíltnak, barátinak és konstruktívnak nevezte. Ugyanezen a csúcstalálkozón elfogadtak és aláírtak egy nyilatkozatot, amely elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót. A szerb elnök akkor hangsúlyozta, hogy sikerült elérnie, hogy a nyilatkozat ne tartalmazzon szankciókra való felhívást Oroszország ellen.

Ugyanezzel a találkozóval kapcsolatban az ukrán elnök a közösségi médiában azt írta, hogy „jó beszélgetés volt az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartásáról és a határok sérthetetlenségéről. Népeink közös jövőjéről egy közös európai otthonban. Kapcsolataink fejlesztése közös érdekünk”.

A két ország kapcsolata azonban bonyolult Belgrád Moszkvával szembeni álláspontja miatt.

Az ukrán tisztviselők azonban általánosságban jelezték, hogy Kijev megérti Szerbia álláspontját, és nem szabja feltételeként a szankciók kérdését a kétoldalú kapcsolatokban. Ukrán tisztviselők, köztük Zelenszkij elnök is, többször is megköszönték Szerbiának a humanitárius segélyt, míg a szerb tisztviselők, – köztük Vucsics elnök is – megköszönték Ukrajnának Szerbia területi integritásának és szuverenitásának támogatását Koszóvó függetlenségének kapcsán.