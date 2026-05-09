Felfoghatatlan, mi történt Putyinnal a Győzelem Napján – részletek

Az ukrán elnök megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök tárgyalódelegációja a tervek szerint Kijevbe látogat a közeljövőben. Volodimir Zelenszkij szerint jelenleg azokat a megállapodási részleteket véglegesítik, amelyek Ukrajna biztonságát garantálhatják.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette Donald Trump amerikai elnök tárgyalóinak tervezett kijevi látogatását, miután a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov Miamiban folytatott megbeszéléseket – számolt be cikkében a Strana.

Zelenszkij fontos vendégek látogatását jelentette be
A találkozóra nyár elején kerülhet sor. Az ukrán elnök erről Telegram-csatornáján írt.

Elmondása szerint jelenleg azoknak a megállapodásoknak a részleteit véglegesítik, amelyek garantálhatják Ukrajna biztonságát.

Várjuk az amerikai elnök képviselőinek érkezését Kijevbe a tavasz és a nyár fordulóján. Reméljük, hogy ezúttal sikerül megvalósítani terveinket és fokozni a diplomáciai erőfeszítéseket. Humanitárius kérdésekről is tárgyalunk, beleértve a fogolycserék folytatását

 – írta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy  

a béke, Ukrajna megerősítése, valamint az Amerikával fenntartott kétoldalú kapcsolatok erősítése felé kell haladni.

Jared Kushner és Steven Witkoff látogatását áprilisra várták, azonban az esemény akkor végül elmaradt.

 

