Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette Donald Trump amerikai elnök tárgyalóinak tervezett kijevi látogatását, miután a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov Miamiban folytatott megbeszéléseket – számolt be cikkében a Strana.

Zelenszkij fontos vendégek látogatását jelentette be

A találkozóra nyár elején kerülhet sor. Az ukrán elnök erről Telegram-csatornáján írt.

Elmondása szerint jelenleg azoknak a megállapodásoknak a részleteit véglegesítik, amelyek garantálhatják Ukrajna biztonságát.

Várjuk az amerikai elnök képviselőinek érkezését Kijevbe a tavasz és a nyár fordulóján. Reméljük, hogy ezúttal sikerül megvalósítani terveinket és fokozni a diplomáciai erőfeszítéseket. Humanitárius kérdésekről is tárgyalunk, beleértve a fogolycserék folytatását

– írta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy

a béke, Ukrajna megerősítése, valamint az Amerikával fenntartott kétoldalú kapcsolatok erősítése felé kell haladni.

Jared Kushner és Steven Witkoff látogatását áprilisra várták, azonban az esemény akkor végül elmaradt.