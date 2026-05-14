Ettől felrobban Zelenszkij, újabb ország előzte meg az uniós úton Ukrajnát

Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az EU vezetőinek nagy többsége elutasítja és lehetetlennek is tartja Ukrajna 2027-es csatlakozási dátumát. Montenegró már a célegyenesben van, Volidimir Zelenszkij elnöknek pedig főhet a feje – írja a Politico.

Zelenszkij nem lehet boldog, Montenegró a kanyarban előzheti Ukrajnát

Montenegró EU-csatlakozási pályázata szerdán egy lépéssel közelebb került a célhoz, miután az EU tisztviselői megkezdték a nyugat-balkáni országot az EU-ba felvevő csatlakozási szerződés kidolgozását.

Az uniós nagykövetek jóváhagyták az Európai Unió országainak képviselőiből álló Ad Hoc Munkacsoport néven ismert csoport létrehozását, amely rendszeresen ülésezik majd, hogy kidolgozza Montenegró EU-tagságához vezető útjának jogi részleteit.

Ez jelentős előrelépést jelent Montenegró csatlakozási folyamatában, és határozott jelzést küld minden bővítési partnernek, hogy az EU-csatlakozás továbbra is elérhető közelségben van

– nyilatkozta az EU soros elnökségét betöltő Ciprus szóvivője.

Mark Rutte, a NATO főtitkára egyébként szerdán Montenegróban tett látogatása során találkozott Jakov Milatovics elnökkel is. Milatovics a találkozó után az X-en azt írta, hogy megvitatták azokat a „kulcsfontosságú tényezőket, amelyeken országként dolgoznunk kell az Európai Unióval folytatott tárgyalások utolsó szakaszában”, beleértve a regionális stabilitást és a hiteles NATO-tagságot.

Tokom posjete @SecGenNATO razgovarali smo o značajnim temama za naše društvo: stabilan region, kredibilno članstvo i modernizacija naših kapaciteta ključni su faktori na kojima moramo raditi kao država koja je u završnici pregovora sa Evropskom unijom.

Crna Gora je faktor… pic.twitter.com/ZZaQm46J5G — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) May 12, 2026

Montenegró kanyarban előz, Zelenszkij nem lehet boldog

Az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy habár a brüsszeli vezetés, Ursula von der Leyennel az élen szeretné Ukrajnát gyorsított ütemben felvenni a blokkba, azonban az Európai Bizottság elnökének vágyait egyre kevesebb EU-s vezető támogatja. Friedrich Merz német kancellár nemrég egészen odáig ment, hogy lehetetlennek nevezte a 2027-es csatlakozási dátumot.

Volodimir Zelenszkij így feltehetőleg nem túl boldog, hiszen Montenegró példája azt is megmutatja, hogy milyen hosszú és kitartó munkára van szükség a csatlakozás lezárásához.

Ukrajna azonban mindenáron szeretne a blokk tagja lenni még 2027-ben, ami azonban Montenegró helyzetére tekintve irracionálisnak tűnik. Az Európai Bizottság korábban javaslatot tett rá, hogy Ukrajna speciális státuszt kapjon és a szükséges jogállamisági és gazdasági reformok előtt csatlakozhasson a közösséghez, ez azonban óriási veszélyeket hordoz.