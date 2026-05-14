Ettől felrobban Zelenszkij, újabb ország előzte meg az uniós úton Ukrajnát

Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az EU vezetőinek nagy többsége elutasítja és lehetetlennek is tartja Ukrajna 2027-es csatlakozási dátumát. Montenegró már a célegyenesben van, Volidimir Zelenszkij elnöknek pedig főhet a feje – írja a Politico.
Montenegró EU-csatlakozási pályázata szerdán egy lépéssel közelebb került a célhoz, miután az EU tisztviselői megkezdték a nyugat-balkáni országot az EU-ba felvevő csatlakozási szerződés kidolgozását.
Az uniós nagykövetek jóváhagyták az Európai Unió országainak képviselőiből álló Ad Hoc Munkacsoport néven ismert csoport létrehozását, amely rendszeresen ülésezik majd, hogy kidolgozza Montenegró EU-tagságához vezető útjának jogi részleteit.
Ez jelentős előrelépést jelent Montenegró csatlakozási folyamatában, és határozott jelzést küld minden bővítési partnernek, hogy az EU-csatlakozás továbbra is elérhető közelségben van
– nyilatkozta az EU soros elnökségét betöltő Ciprus szóvivője.
Mark Rutte, a NATO főtitkára egyébként szerdán Montenegróban tett látogatása során találkozott Jakov Milatovics elnökkel is. Milatovics a találkozó után az X-en azt írta, hogy megvitatták azokat a „kulcsfontosságú tényezőket, amelyeken országként dolgoznunk kell az Európai Unióval folytatott tárgyalások utolsó szakaszában”, beleértve a regionális stabilitást és a hiteles NATO-tagságot.
Montenegró kanyarban előz, Zelenszkij nem lehet boldog
Az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy habár a brüsszeli vezetés, Ursula von der Leyennel az élen szeretné Ukrajnát gyorsított ütemben felvenni a blokkba, azonban az Európai Bizottság elnökének vágyait egyre kevesebb EU-s vezető támogatja. Friedrich Merz német kancellár nemrég egészen odáig ment, hogy lehetetlennek nevezte a 2027-es csatlakozási dátumot.
Volodimir Zelenszkij így feltehetőleg nem túl boldog, hiszen Montenegró példája azt is megmutatja, hogy milyen hosszú és kitartó munkára van szükség a csatlakozás lezárásához.
Ukrajna azonban mindenáron szeretne a blokk tagja lenni még 2027-ben, ami azonban Montenegró helyzetére tekintve irracionálisnak tűnik. Az Európai Bizottság korábban javaslatot tett rá, hogy Ukrajna speciális státuszt kapjon és a szükséges jogállamisági és gazdasági reformok előtt csatlakozhasson a közösséghez, ez azonban óriási veszélyeket hordoz.
Többen az EU-csatlakozás kapcsán kiemelték, hogy Ukrajnában jelenleg is folyamatban van annak a súlyos korrupciós botránynak a vizsgálata, amelyben a kormányzat több tagja is érintett lehet, és ami minden jel szerint az ukrán vezetés tudtával zajlott. Utóbbit látszik megerősíteni, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen ismét felmerült Zelenszkij hivatalának korábbi vezetője, Andrij Jermak neve is, akinek lakásán már egyszer házkutatást tartottak.