Az EU elszámoltatást vár Zelenszkij környezetében

Az európai vezetők egyre határozottabban sürgetik Ukrajnát, hogy folytassa a legmagasabb szintű korrupciós ügyek kivizsgálását – írta forrásaira hivatkozva a német Die Zeit. A lap szerint az Európai Unió vezető politikusai azt várják Kijevtől, hogy a jogállamisági normáknak megfelelően tisztázza, milyen mélyen érintik a korrupciós botrányok az ukrán állam csúcsvezetését.

A beszámoló szerint az Energoatom körül kirobbant, Timur Mindics nevéhez köthető korrupciós ügy – a Mindics ügy – után Friedrich Merz német kancellár több alkalommal is személyesen tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és a vizsgálat teljes körű lefolytatását sürgette.

Hasonló megbeszéléseket folytatott Zelenszkijjel Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

A Die Zeit szerint az európai vezetők között egyetértés alakult ki abban, hogy Ukrajnának az EU-csatlakozási perspektíva megőrzése érdekében bizonyítania kell elkötelezettségét a jogállamiság és a korrupció elleni fellépés mellett.

A lap azt is írja, hogy nyugati titkosszolgálati körök feltételezése szerint Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője tudhatott a korrupciós ügyről és a nyomozás részleteiről.

A botrányt Európában egyfajta tesztként értelmezik arra nézve, hogy Ukrajna képes-e megfelelni az uniós normáknak és fellépni a posztszovjet időszakból örökölt „kleptokrata hálózatokkal” szemben.

A Die Zeit szerint Zelenszkij 2025 végén – részben a nyomozások és az európai partnerek nyomására – jelentős személyi és szerkezeti átalakításokat hajtott végre az elnöki adminisztrációban és a kormányban.

A NABU – az ukrán korrupcióellenes hivatal – Zelenszkij környezetét érintő újabb lépései mögött az a brüsszeli törekvés állhat, hogy az ukrán igazságszolgáltatás és a bűnüldöző szervek kikerüljenek az elnöki hivatal befolyása alól. Zelenszkij vonakodik az ehhez szükséges reformok végrehajtásától, ami tovább növelheti a feszültséget Kijev és európai partnerei között – fogalmaz a portál.