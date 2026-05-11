Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna követi Oroszország példáját

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna visszafogja a „mélységi műveleteit”, illetve az orosz katonai célpontok elleni csapásokat, amennyiben Moszkva továbbra is tartózkodik a tömeges támadások indításától – adott hírt az esetről a Kyiv Independent.
Ami a nagy hatótávolságú műveleteket illeti, tegnap és ma Ukrajna tartózkodott a mélységi akcióktól válaszul arra, hogy nem voltak tömeges orosz támadások. A jövőben is hasonló módon fogunk reagálni. És ha az oroszok úgy döntenek, hogy visszatérnek a teljes körű hadviseléshez, az erre adott válaszok azonnaliak és kézzelfoghatóak lesznek
– mondta Zelenszkij esti beszédében.
Május 8-án Donald Trump amerikai elnök váratlan fogolycserét és háromnapos tűzszünetet jelentett be az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban május 9. és 11. között, miután a felek által korábban kihirdetett két tűzszünet sem bizonyult tartósnak.
Május 4-én Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet hirdet, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte, hogy május 8–9-én ideiglenes, kétnapos „győzelem napi tűzszünet” lép életbe.
Annak ellenére, hogy az elmúlt nap során nem történt tömeges drón- és rakétatámadás, Ukrajna több mint 150 orosz rohamtevékenységet, több mint 100 tüzérségi támadást és közel 10 ezer kamikazedrón-csapást regisztrált a frontvonal térségében két nap alatt
– mondta Zelenszkij.
„Más szóval az orosz hadsereg nem tart be semmiféle csendet a fronton, és különösebben nem is próbálja ezt megtenni. Valamennyi ukrán egységünk hasonló módon válaszol, és pontosan úgy védi az állásainkat, ahogyan arra szükség van” – fogalmazott.