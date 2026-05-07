Most jött! Putyin megtámadhatta a NATO-t? Rendkívüli a készültség

Már megint összeverték egymást a Real Madrid játékosai, kórházba került a csapatkapitány

Ez Zelenszkij mesterterve a washingtoni tárgyalásokig

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy újabb hadifogolycserét lebegtetett be, tárgyalna az oroszokkal.
Egy újabb hadifogolycsere lebonyolítása Oroszországgal, valamint az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai folyamat felgyorsítása szerepel a fő helyen a Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárának (RNBO) washingtoni tárgyalásaira kitűzött feladatok között – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy and Italian Prime Minister Giorgia Meloni speak with reporters during the Ukraine Recovery Conference at La Nuvola convention center in Rome, Italy, on July 10, 2025. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto) (Photo by Massimo Valicchia / NurPhoto via AFP)
Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

„Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára ma több találkozót tart az Egyesült Államok elnökének képviselőivel. Meghatároztuk a kulcscélokat. Az első a humanitárius vonal: 

reméljük, hogy sikerül egy új hadifogolycsere-fázist végrehajtani. A második a diplomáciai folyamat felgyorsítása.

 Folyamatos kapcsolatban állunk az amerikai féllel, és tudunk a partnerek és az orosz fél közötti kommunikációról is. Dolgozunk azon, hogy ez hozzájáruljon a méltányos béke közelebb hozásához és a biztonság garantálásához. Látjuk, hogy sajnálatos módon még a tűzszünet ügyében sem mutat az orosz fél konstruktivitást” – fejtette ki az államfő, miután meghallgatta Umerov beszámolóját.

Zelenszkij szavai szerint az RNBO titkárával külön átbeszélte az európai partnerekkel a drónmegállapodások kapcsán végzett munkát. 

Olyan megállapodásokat készítünk elő, amelyekről a legmagasabb szinten állapodtunk meg, valamint új lépéseket a közös technológiai együttműködésben

– írta az elnök bejegyzésében.

Közölte továbbá, hogy több konkrét megbízást is adott Umerovnak az Egyesült Államokkal való biztonsági együttműködés terén. 

A mai találkozók eredményeiről részletes beszámolót várok

– tette hozzá Zelenszkij.

Umerov – aki egyben az ukrán küldöttség vezetője is a háború lezárását célzó tárgyalásokon – csütörtökön érkezett meg az Egyesült Államokba – írta az Ukrinform hírügynökség.

 

