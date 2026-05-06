Volodimir Zelenszkij elítélte az orosz támadásokat, amelyek ukrán városokat értek közvetlenül egy tervezett tűzszünet előtt. Oroszország négy irányított bombával csapott le a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városára. Az akcióban autómosók, járművek, egy üzlet és a közeli lakóépületek is megrongálódtak - írta a Kyiv Independent.

Vér és „cinizmus” a tűzszünet előtt: Zelenszkij dühösen reagált az újabb orosz csapásokra Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij „cinikusnak” nevezte a csapásokat, külön kiemelve a Zaporizzsját ért támadást, amelynek súlyos következményei voltak: legalább 12 ember meghalt és 39 megsebesült. Szavai szerint:

Ez egy teljesen cinikus terrorista csapás volt, semmilyen katonai indoka nem volt.

Hozzátette, hogy az orosz támadások mindennaposak:

„Egyetlen nap sem telik el anélkül, hogy ilyen orosz támadások érnék városainkat és falvainkat.”

Zelenszkij kifakadt az orosz támadás után

A jelentés szerint a támadások nem álltak meg itt: Dnyipróban további négy ember vesztette életét, míg Kramatorszkban öt halottról és 13 sérültről számoltak be. Zelenszkij kemény hangnemben fogalmazott:

„Este az orosz gazemberek Dnyiprót is megtámadták.”

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háborút meg kell állítani, és nem csak ideiglenes, jelképes tűzszünetekre van szükség:

Alapvető fontosságú, hogy Oroszországot rákényszerítsék a háború befejezésére. Nem néhány órás csend kell, hanem minden nap.

Ukrajna május 6-tól tűzszünetet hirdetett, miután Vlagyimir Putyin május 8–9-re egy rövid „győzelem napi” fegyverszünetet jelentett be. Ugyanakkor korábbi tapasztalatok szerint az ilyen bejelentések nem vezettek tartós nyugalomhoz: például az ortodox húsvéti tűzszünetet Ukrajna szerint több mint 7600 alkalommal sértették meg.

Gyásznapot hirdettek Zaporizzsja városában a május 5-én történt orosz légi és dróntámadásban elhunytjainak emlékére.

Mint arról az Origo is írt, legalább öt civil életét vesztette, amikor drónok csaptak le a Krím félszigeten fekvő Dzsankoj városára. A helyi hatóságok szerint a légvédelem folyamatosan próbálta elhárítani az érkező eszközöket.



