Fordult a kocka: Zelenszkij se javasolja, hogy Moszkvában tartózkodjunk május 9. körül

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna korábban többször javasolt tűzszünetet Oroszországnak – legutóbb május 6-tól kezdődően –, és kész volt biztosítani a teljes fegyvernyugvást, azonban válaszul újabb támadásokat és fenyegetéseket kapott.

Ők Ukrajnától engedélyt akarnak a parádéjuk megtartására, hogy évente egyszer egy órára biztonságosan kimehessenek a térre, aztán utána ismét tovább ölhessék az embereinket és folytathassák a háborút. Az oroszok már most csapásokról beszélnek május 9. után. Ez az orosz vezetés furcsa és teljességgel abnormális logikája

– fogalmazott.

Az elnök szavai szerint az orosz csapatok csütörtökön az ukrán védelmi vonal teljes hosszán indítottak támadásokat az északi Csernyihiv megyétől egészen a déli mikolajivi régióig.