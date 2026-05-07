Fordult a kocka: Zelenszkij se javasolja, hogy Moszkvában tartózkodjunk május 9. körül

Ukrajna nem javasolja azon országok politikai vezetőinek, amelyek közel állnak az orosz vezetéshez, hogy a május 9. körüli napokban Moszkvában tartózkodjanak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki videóüzenetében.
Kaptunk jelzéseket néhány, Oroszországhoz közel álló államtól, miszerint képviselőik Moszkvában kívánnak tartózkodni. Furcsa szándék ezekben a napokban. Nem ajánljuk
– idézte az államfőt az Ukrinform hírügynökség.
Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna korábban többször javasolt tűzszünetet Oroszországnak – legutóbb május 6-tól kezdődően –, és kész volt biztosítani a teljes fegyvernyugvást, azonban válaszul újabb támadásokat és fenyegetéseket kapott.
Ők Ukrajnától engedélyt akarnak a parádéjuk megtartására, hogy évente egyszer egy órára biztonságosan kimehessenek a térre, aztán utána ismét tovább ölhessék az embereinket és folytathassák a háborút. Az oroszok már most csapásokról beszélnek május 9. után. Ez az orosz vezetés furcsa és teljességgel abnormális logikája
– fogalmazott.
Az elnök szavai szerint az orosz csapatok csütörtökön az ukrán védelmi vonal teljes hosszán indítottak támadásokat az északi Csernyihiv megyétől egészen a déli mikolajivi régióig.
„Civil vonatokat is találat ért, amelyeknek semmilyen katonai jelentőségük nem volt. Az oroszok energetikai létesítményeket és közönséges lakóházakat is támadtak. Ukrajna álláspontja maximálisan átlátható és őszinte:
Ukrajna hasonlóan fog reagálni. Ha tűzszünet lenne, nem lennének ukrán nagy hatótávolságú csapások sem”
– mondta Zelenszkij.