Zelenszkij volt jobbkezét bilincsben vitték el – videó

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij korábbi legközelebbi szövetségese és az elnöki hivatal egykori vezetője súlyos korrupciós ügy középpontjába került Ukrajnában. Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság két hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, miközben 140 millió hrivnyás óvadékot szabott ki számára. Jermak tagadja a vádakat, és politikai indíttatású eljárásról beszél – írja a The Kyiv Independent.

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij korábbi bizalmasa súlyos korrupciós ügybe keveredett (Fotó: AFP)

A nyomozók szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, azaz közel 9 millió dollárt mostak tisztára egy Kijev környéki luxusingatlan-fejlesztésen keresztül. A gyanú szerint a pénz az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalat körül működő korrupciós hálózatból származott.

A hatóságok állítása szerint az Enerhoatom beszállítóitól rendszeresen 10–15 százalékos visszaosztást kértek azért, hogy továbbra is együtt dolgozhassanak az állami céggel.

Az ügyészség szerint a korrupciós pénzekből négy luxusrezidenciát építettek, amelyek közül az egyiket Jermak számára szánták. A nyomozás során nyilvánosságra került dokumentumokban és üzenetváltásokban a volt hivatalvezető állítólag „R2”, „A.B.” és „LL” fedőneveken szerepelt. A hatóságok szerint egy építész telefonján talált feljegyzések is összekötik őt a beruházással.

Ha bűnösnek találják, akár 12 év börtönbüntetést is kaphat. Az ügyben további hat embert is megvádoltak.

Jermak ügyvédje szerint az egész ügy megalapozatlan, és az ellene felhozott állítások többsége feltételezéseken alapul. A védelem úgy véli, a korrupcióellenes szervekre komoly politikai és társadalmi nyomás nehezedett annak érdekében, hogy vádat emeljenek a korábbi csúcspolitikus ellen.

Ukrainians are stunned by the court reading transcripts of texts between Andriy Yermak, until recently the country’s second most powerful man, and his fortune-teller “Veronica Feng-Shui,” in which she advises him to get rid of his enemies in the media and parliament before it’s… pic.twitter.com/wUKzAdWO6N — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) May 13, 2026

A botrány különösen érzékenyen érinti az ukrán politikai vezetést, mivel Jermakot hosszú éveken át Zelenszkij egyik legbefolyásosabb emberének tartották. Számos beszámoló szerint komoly ráhatása volt állami kinevezésekre és döntésekre is.

Bukása akkor gyorsult fel, amikor korrupcióellenes intézmények elleni politikai támadásokkal hozták összefüggésbe.

Ezek az intézkedések korábban tömegtüntetéseket váltottak ki Ukrajnában, és Brüsszel részéről is kritikát kaptak.