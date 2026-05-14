Zelenszkij volt jobbkezét bilincsben vitték el – videó

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij korábbi legközelebbi szövetségese és az elnöki hivatal egykori vezetője súlyos korrupciós ügy középpontjába került Ukrajnában. Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság két hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, miközben 140 millió hrivnyás óvadékot szabott ki számára. Jermak tagadja a vádakat, és politikai indíttatású eljárásról beszél – írja a The Kyiv Independent.
A nyomozók szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, azaz közel 9 millió dollárt mostak tisztára egy Kijev környéki luxusingatlan-fejlesztésen keresztül. A gyanú szerint a pénz az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalat körül működő korrupciós hálózatból származott.
A hatóságok állítása szerint az Enerhoatom beszállítóitól rendszeresen 10–15 százalékos visszaosztást kértek azért, hogy továbbra is együtt dolgozhassanak az állami céggel.
Az ügyészség szerint a korrupciós pénzekből négy luxusrezidenciát építettek, amelyek közül az egyiket Jermak számára szánták. A nyomozás során nyilvánosságra került dokumentumokban és üzenetváltásokban a volt hivatalvezető állítólag „R2”, „A.B.” és „LL” fedőneveken szerepelt. A hatóságok szerint egy építész telefonján talált feljegyzések is összekötik őt a beruházással.
Ha bűnösnek találják, akár 12 év börtönbüntetést is kaphat. Az ügyben további hat embert is megvádoltak.
Jermak ügyvédje szerint az egész ügy megalapozatlan, és az ellene felhozott állítások többsége feltételezéseken alapul. A védelem úgy véli, a korrupcióellenes szervekre komoly politikai és társadalmi nyomás nehezedett annak érdekében, hogy vádat emeljenek a korábbi csúcspolitikus ellen.
A botrány különösen érzékenyen érinti az ukrán politikai vezetést, mivel Jermakot hosszú éveken át Zelenszkij egyik legbefolyásosabb emberének tartották. Számos beszámoló szerint komoly ráhatása volt állami kinevezésekre és döntésekre is.
Bukása akkor gyorsult fel, amikor korrupcióellenes intézmények elleni politikai támadásokkal hozták összefüggésbe.
Ezek az intézkedések korábban tömegtüntetéseket váltottak ki Ukrajnában, és Brüsszel részéről is kritikát kaptak.
Az ügy során különös részletek is napvilágra kerültek. Az ügyészség szerint Jermak kapcsolatban állt egy „Veronika Feng Shui Office” néven szereplő asztrológussal, akivel állami kinevezésekről egyeztethetett. A volt hivatalvezető ezt tagadta, és kijelentette: soha nem foglalkozott jósokkal vagy ezoterikus praktikákkal.
Volodimir Zelenszkij egyelőre nem kommentálta sem a nyomozást, sem a Jermak elleni vádakat.
Jermak a Biden-adminisztráció alatt rendszeres és közvetlen kapcsolatot tartott fenn Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval, valamint más magas rangú amerikai tisztségviselőkkel. Ő volt a fő ukrán kapcsolattartó a háborús támogatás, fegyverszállítások és stratégiai kérdések ügyében.