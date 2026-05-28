Drámai bejelentést tett Zelenszkij, Ukrajna jövőjéről van szó!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felhívást intézett Donald Trumphoz és az amerikai Kongresszushoz, miután Oroszország újabb nagyszabású rakétatámadást indított Ukrajna ellen. Kijev szerint az orosz hadsereg ballisztikus rakétái jelentik Vlagyimir Putyin „utolsó nagy előnyét” a fronton.
Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország vasárnap 30 ballisztikus rakétát lőtt ki Ukrajnára, amelyek közül mindössze 11-et sikerült megsemmisíteni. Zelenszkij arról is beszélt, hogy Moszkva két nukleáris töltet hordozására alkalmas Oresnyik rakétát is bevetett, írta a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök virágot helyez el egy elesett ukrán katona sírjánál (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Zelenszkij Patriotokat kér

Az ukrán elnök szerint a helyzet megoldásának kulcsa az amerikai Patriot légvédelmi rendszer és az ahhoz szükséges elfogórakéták gyorsított szállítása lenne. Jelenleg Ukrajna kizárólag ezekkel a rendszerekkel képes hatékonyan lelőni az orosz ballisztikus rakétákat.

Zelenszkij a Reuters által megszerzett levelében hangsúlyozta: amíg Putyin rendelkezik ezzel az előnnyel, addig nem érdekelt a diplomáciai rendezésben.

Amíg Putyinnak akár egyetlen jelentős előnye is marad a hagyományos fegyverek terén, kerülni fogja a valódi diplomáciát. Ma a ballisztikus rakéták jelentik számára ezt az utolsó nagy előnyt a harctéren

– fogalmazott az ukrán elnök.

VREDEPEEL - Final preparations are underway for the Patriot systems of the Defence Ground-Based Air Defense Command (DGAC) prior to the departure of Dutch air defense forces to Poland. The Air & Missile Defense Task Force (AMDTF) will secure the airspace along NATO's eastern border for six months. ANP SEM VAN DER WAL netherlands out - belgium out (Photo by Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP)
A holland Szárazföldi Légvédelmi Parancsnokság (DGAC) Patriot rendszereinek előkészületei (Fotó: ANP/AFP/Sem van der Wal)

Kijev kész lenne megvásárolni a szükséges Patriot-rendszereket és elfogórakétákat, ugyanakkor Zelenszkij szerint a jelenlegi szállítási ütem már nem felel meg a háborús fenyegetés súlyosságának.

A Patriot-rendszerek szállítását az úgynevezett Purl-program keretében európai finanszírozással biztosítaná az Egyesült Államok, azonban az iráni konfliktus és Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos kritikái veszélybe sodorhatják az utánpótlást. Ukrajna emellett rendelkezik a francia–olasz fejlesztésű SAMP/T légvédelmi rendszerrel is, azonban ukrán tisztviselők szerint ezek korszerűsítésre szorulnak ahhoz, hogy hatékonyan tudják elfogni a ballisztikus rakétákat.

Közben a brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy a háború kezdete óta már félmillió orosz katona halt meg vagy sebesült meg a harcokban.


 

 

