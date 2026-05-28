Drámai bejelentést tett Zelenszkij, Ukrajna jövőjéről van szó!

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország vasárnap 30 ballisztikus rakétát lőtt ki Ukrajnára, amelyek közül mindössze 11-et sikerült megsemmisíteni. Zelenszkij arról is beszélt, hogy Moszkva két nukleáris töltet hordozására alkalmas Oresnyik rakétát is bevetett, írta a The Guardian.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök virágot helyez el egy elesett ukrán katona sírjánál (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Zelenszkij Patriotokat kér

Az ukrán elnök szerint a helyzet megoldásának kulcsa az amerikai Patriot légvédelmi rendszer és az ahhoz szükséges elfogórakéták gyorsított szállítása lenne. Jelenleg Ukrajna kizárólag ezekkel a rendszerekkel képes hatékonyan lelőni az orosz ballisztikus rakétákat.

Zelenszkij a Reuters által megszerzett levelében hangsúlyozta: amíg Putyin rendelkezik ezzel az előnnyel, addig nem érdekelt a diplomáciai rendezésben.

Amíg Putyinnak akár egyetlen jelentős előnye is marad a hagyományos fegyverek terén, kerülni fogja a valódi diplomáciát. Ma a ballisztikus rakéták jelentik számára ezt az utolsó nagy előnyt a harctéren

– fogalmazott az ukrán elnök.

A holland Szárazföldi Légvédelmi Parancsnokság (DGAC) Patriot rendszereinek előkészületei (Fotó: ANP/AFP/Sem van der Wal)

Kijev kész lenne megvásárolni a szükséges Patriot-rendszereket és elfogórakétákat, ugyanakkor Zelenszkij szerint a jelenlegi szállítási ütem már nem felel meg a háborús fenyegetés súlyosságának.

A Patriot-rendszerek szállítását az úgynevezett Purl-program keretében európai finanszírozással biztosítaná az Egyesült Államok, azonban az iráni konfliktus és Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos kritikái veszélybe sodorhatják az utánpótlást. Ukrajna emellett rendelkezik a francia–olasz fejlesztésű SAMP/T légvédelmi rendszerrel is, azonban ukrán tisztviselők szerint ezek korszerűsítésre szorulnak ahhoz, hogy hatékonyan tudják elfogni a ballisztikus rakétákat.

Közben a brit hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy a háború kezdete óta már félmillió orosz katona halt meg vagy sebesült meg a harcokban.



