A Muszlim Testvériség vezéralakjának könyvei okoztak botrányt Ausztriában

A Thalia nevű osztrák könyvkereskedő vállalat komoly botrányba keveredett, miután több, ideológiailag is kifogásolható könyvet is a polcain tartott. Az érintett művek többségéről ugyanis elmondható, hogy a dzsihadisták számára szolgáltat ideológiai alapot – írja az Exxpress.

A dzsihadisták ideológiai sorvezetői szinte mind megtalálhatóak voltak a boltok polcain

Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

Szajjid Kutb „Mérföldkövek” című könyvét egészen az elmúlt napokig bárki megvehetett a Thalia boltjaiban.

A Muzulmán Testvériség fő ideológusaként, Kutb teremtette meg a modern dzsihadizmus ideológiai alapját. A nem muszlim államokat, de számos muszlim államot is illegitimnek nyilvánított, mivel nem kizárólag a saría törvények alapján kormányozták őket. „Az »útjelzőket« továbbra is példaértékűnek tekintik és alkalmazzák mind a legalista iszlamisták, mind az erőszakos frakciók” – mondja Nina Scholz, bécsi politológus és iszlámszakértő.

Kutb szigorúan elutasítja az iszlám védelmében folytatott tisztán védekező dzsihád gondolatát. Még azokat is kritizálja, akik az iszlám jogi szakirodalomra hivatkozva azt magyarázzák, hogy a dzsihád formájában történő ellenállás csak akkor kötelező, ha a muszlimok veszélyben vannak.

Az Express további 19 könyvet is talált a Muzulmán Testvériség vezetőjétől, akit 1966-ban végeztek ki Egyiptomban. Nem ő volt azonban az egyetlen szerző, akinek gondolatait problémásnak lehet nevezni. A Muzulmán Testvériség török ​​ágát Necmettin Erbakan, a Milli Görüs mozgalom alapítója képviseli a polcokon. A 2011-ben elhunyt volt török ​​miniszterelnök a szekularizmus iszlám államrenddel való felváltását hirdette, és többek között azt állította, hogy „a zsidók 5700 éve uralják a világot”.

Ezt az összeesküvés-elméletet terjeszti az „Adil Ekonomik Düzen” (Gazdasági Uralom) című könyv is, amelyet Thalia törökül kínál 9,99 euróért, kifejezetten ezt a közönséget célozva meg.

Sok történész és antiszemitizmus-kutató az ilyen megfogalmazásokat antiszemitának tartja, vagy legalábbis antiszemita indítékokat hordoz, még akkor is, ha a szöveg formálisan „cionizmusról” beszél, és nem kifejezetten „zsidókról”.