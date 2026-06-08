Miközben az örmény politikai életet hetek óta korrupciós vádak, letartóztatások és külföldi befolyásolási kísérletekről szóló állítások feszítik, a vasárnapi parlamenti választás első eredményei egyértelmű képet mutatnak. Az exit pollok szerint Nikol Pasinjan pártja magabiztos előnyt szerzett legfőbb kihívójával szemben, ami újabb lendületet adhat az ország nyugati orientációjú politikájának – számolt be cikkében a Politico.

A nyugatbarát kormány nyerheti az örmény választást

Fotó: AFP

A szavazás lezárását követően készült első exit pollok alapján Pasinjan Polgári Szerződés pártja a szavazatok 56,7 százalékát szerezte meg, míg a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Erős Örményország párt támogatottsága 17,5 százalék volt

– számolt be róla az örmény sajtó.

Az örmény miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy az EU-párti Polgári Szerződés pártja „történelmi győzelmet” aratott az ország parlamenti választásain.

Pasinjan egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy a Polgári Szerződés győzött, miután a szavazókörök valamivel több mint egyötödének előzetes eredményei azt mutatták, hogy a szavazatok mintegy 54 százalékát szerezte meg.

Legközelebbi riválisa akkoriban a második helyen állt 23,5 százalékkal.

A parlamenti választás volt az első azóta, hogy Örményország 2023-ban átengedte a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régiót Azerbajdzsánnak.

A voksolást sokan nagy téttel bíró népszavazásként értékelték Pasinjan és legfőbb kihívója, az orosz–örmény oligarcha Samvel Karapetyan között. Pasinjant az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump támogatta.

Örményország jövője a függetlenség, az államiság, a demokrácia és a jogállamiság megerősítésének stratégiájára épül majd

– mondta Pasinjan.

Tovább haladunk a demokratikus reformok útján, természetesen európai partnereink támogatásával, mert a Európai Unió a legfontosabb partnerünk a demokratikus reformok megvalósításában

– tette hozzá.

🇦🇲 Pashinyan declares victory for his Civil Contract party in Armenia’s parliamentary elections



At the time of his announcement, less than 20% of the votes had been counted.



By the morning, more than 95% of precinct protocols had been processed. Civil Contract is currently… pic.twitter.com/qiT5WxbisE — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

A hivatalos előzetes eredményeket a Központi Választási Bizottság várhatóan hétfőn ismerteti.

A választást az orosz beavatkozással kapcsolatos aggodalmak is övezték. Az örmény hatóságok szombaton bejelentették, hogy több mint 40 embert vettek őrizetbe szavazatvásárlás gyanújával egy olyan nagyszabású ügy vizsgálata során, amely állítólag kapcsolatban állt az Erős Örményország párttal

– közölte az állami média.