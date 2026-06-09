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AfD

Rendőröket hívtak az AfD képviselőire a Bundestagban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Szokatlan jelenet játszódott le hétfőn Berlinben, a Bundestag épületében. Miközben több ezer tüntető vonult végig a kormányzati negyeden, és Friedrich Merz német kancellár lemondását követelte, az Alternatíva Németországért (AfD) több képviselője az irodáik erkélyéről üdvözölte a demonstrálókat. A helyzet azonban váratlan fordulatot vett, amikor a Bundestag rendőrsége megjelent a helyszínen – egy német zászló miatt.
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AfDbundestagMerzrendőrdemonstráció

A „Merznek mennie kell” jelszóval szervezett tüntetés résztvevői közül sokan német nemzeti zászlókat vittek magukkal. Az AfD politikusai, köztük Beatrix von Storch, Stefan Keuter és Pierre Lamely szintén egy nagyméretű fekete-piros-arany német zászlót lengettek az erkélyen, írja a Junge Freiheit.

AfD
Német zászló lobog a szélben (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Andreas Arnold)

A közösségi médiában közzétett videófelvételek szerint Stefan Keuter a tüntetők „Merznek mennie kell” skandálásába is bekapcsolódott. Nem sokkal később felfegyverzett Bundestag-rendőrök jelentek meg az erkélyen, és közölték a képviselőkkel, hogy a német zászló miatt küldték őket a helyszínre.

Az AfD nem érti: a német zászló sérti a házirendet?

A rendőrök tájékoztatása szerint felmerült a gyanú, hogy a zászló lengetése sértheti a Bundestag házirendjét. Arra kérték az AfD képviselőit, hogy ne mutassák fel és ne lengethessék tovább a nemzeti lobogót.

Keuter értetlenül reagált az intézkedésre, és visszakérdezett: „Mi a probléma? Egy német zászló?” A politikus arra is rámutatott, hogy a Reichstag épületén hivatalosan is német zászló lobog. A rendőrök erre azt válaszolták, hogy az ügy tisztázása még folyamatban van.

24 September 2025, Berlin: Stefan Keuter, Deputy Chairman of the AfD parliamentary group, speaks during the general debate in the Bundestag budget week. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Stefan Keuter, az AfD parlamenti frakciójának alelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Az intézkedés végül eredmény nélkül zárult, a rendőrök távoztak az erkélyről. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a szemközti irodák egyikének ablakában szivárványzászló látható. Mint fogalmazott: „Majd meglátjuk, hogy azt is leszedetik-e, vagy csak a német zászlót kell eltávolítani.”

A Merz elleni demonstráción mintegy kétezer ember vett részt. A Brandenburgi kapunál tartott gyűlésen a résztvevők a kormány lemondása mellett több politikai követelést is megfogalmaztak. Egyebek között svájci mintájú közvetlen demokráciát, a szén-dioxid-adó eltörlését, az egészségügyi reform leállítását, a közmédia-finanszírozási díj megszüntetését és a politikusok szigorúbb felelősségre vonását követelték.

 

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