Egyre több német utasítja el az AfD köré vont politikai karantént

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 47 százaléka úgy véli, hogy nem helyes az AfD-vel való együttműködés teljes kizárása. Ez tizenkét százalékpontos növekedést jelent 2024 szeptemberéhez képest, írja a Junge Freiheit.

Az AfD frakciója a berlini Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Ugyanennyien, 47 százaléknyian továbbra is támogatják az úgynevezett „tűzfalpolitikát”, vagyis azt az elvet, hogy a CDU semmilyen formában ne működjön együtt az AfD-vel. A két tábor így először került egyensúlyba.

Kelet-Németországban már többségben vannak az ellenzők

A felmérés jelentős különbséget mutat Kelet- és Nyugat-Németország között. Nyugaton a válaszadók fele helyesnek tartja az AfD-vel szembeni elhatárolódást, míg 45 százalék ellenzi azt.

Kelet-Németországban azonban fordított a helyzet: ott a megkérdezettek 58 százaléka szerint helytelen az AfD politikai elszigetelése, és mindössze 34 százalék támogatja a jelenlegi gyakorlatot.

A CDU szavazói között ugyanakkor továbbra is egyértelmű többség áll a pártvezetés álláspontja mögött. A kereszténydemokrata szimpatizánsok 62 százaléka támogatja az AfD-vel szembeni politikai távolságtartást.

Az AfD továbbra is a legnépszerűbb párt

A felmérés szerint a pártpreferenciákban sem történt jelentős változás. Az AfD 27 százalékon áll, ezzel továbbra is megelőzi a CDU–CSU szövetséget. A kereszténydemokraták támogatottsága egy százalékponttal csökkent, így jelenleg 23 százalékon állnak.

Ez a szövetség leggyengébb eredménye az ARD Deutschlandtrend méréseiben 2022 januárja óta.

A Zöldek 14, a Szociáldemokrata Párt (SPD) 13, míg a Baloldal (Die Linke) 10 százalékon áll. A Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) a jelenlegi adatok alapján nem jutna be a Bundestagba.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) beszédet mond a Keletnémet Gazdasági Fórumon (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)

Mélyponton a kormány és Merz népszerűsége

A kutatás szerint továbbra is rendkívül kedvezőtlen a szövetségi kormány megítélése.

Mindössze a válaszadók 12 százaléka elégedett a kabinet munkájával.

Különösen kedvezőtlenek Friedrich Merz kancellár személyes mutatói. A megkérdezettek csupán 16 százaléka nyilatkozott elégedetten a munkájáról, míg 82 százalék inkább vagy egyáltalán nem elégedett a német kormányfő teljesítményével.

