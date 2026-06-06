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AfD

Egyre több német utasítja el az AfD köré vont politikai karantént

20 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Jelentősen nőtt azoknak a németeknek az aránya, akik szerint hibás a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elzárkózása az Alternatíva Németországért (AfD) párttal való együttműködéstől. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a választók már megosztottak a kérdésben, miközben az AfD továbbra is Németország legerősebb politikai ereje.
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AfDNémetországnépszerűségiCDU-CSUkarantén

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 47 százaléka úgy véli, hogy nem helyes az AfD-vel való együttműködés teljes kizárása. Ez tizenkét százalékpontos növekedést jelent 2024 szeptemberéhez képest, írja a Junge Freiheit.

AfD
Az AfD frakciója a berlini Bundestagban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Ugyanennyien, 47 százaléknyian továbbra is támogatják az úgynevezett „tűzfalpolitikát”, vagyis azt az elvet, hogy a CDU semmilyen formában ne működjön együtt az AfD-vel. A két tábor így először került egyensúlyba.

Kelet-Németországban már többségben vannak az ellenzők

A felmérés jelentős különbséget mutat Kelet- és Nyugat-Németország között. Nyugaton a válaszadók fele helyesnek tartja az AfD-vel szembeni elhatárolódást, míg 45 százalék ellenzi azt.

Kelet-Németországban azonban fordított a helyzet: ott a megkérdezettek 58 százaléka szerint helytelen az AfD politikai elszigetelése, és mindössze 34 százalék támogatja a jelenlegi gyakorlatot.

A CDU szavazói között ugyanakkor továbbra is egyértelmű többség áll a pártvezetés álláspontja mögött. A kereszténydemokrata szimpatizánsok 62 százaléka támogatja az AfD-vel szembeni politikai távolságtartást.

Az AfD továbbra is a legnépszerűbb párt

A felmérés szerint a pártpreferenciákban sem történt jelentős változás. Az AfD 27 százalékon áll, ezzel továbbra is megelőzi a CDU–CSU szövetséget. A kereszténydemokraták támogatottsága egy százalékponttal csökkent, így jelenleg 23 százalékon állnak.

Ez a szövetség leggyengébb eredménye az ARD Deutschlandtrend méréseiben 2022 januárja óta.

A Zöldek 14, a Szociáldemokrata Párt (SPD) 13, míg a Baloldal (Die Linke) 10 százalékon áll. A Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) a jelenlegi adatok alapján nem jutna be a Bundestagba.

02 June 2026, Brandenburg, Bad Saarow: Federal Chancellor Friedrich Merz (CDU) speaks at the East German Economic Forum, which is taking place under the motto "A new (dis)order" on upheavals and the resilience of the economy. Photo: Patrick Pleul/dpa (Photo by PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) beszédet mond a Keletnémet Gazdasági Fórumon (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Patrick Pleul)

Mélyponton a kormány és Merz népszerűsége

A kutatás szerint továbbra is rendkívül kedvezőtlen a szövetségi kormány megítélése

Mindössze a válaszadók 12 százaléka elégedett a kabinet munkájával.

Különösen kedvezőtlenek Friedrich Merz kancellár személyes mutatói. A megkérdezettek csupán 16 százaléka nyilatkozott elégedetten a munkájáról, míg 82 százalék inkább vagy egyáltalán nem elégedett a német kormányfő teljesítményével.
 

 

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