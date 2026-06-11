Németország legboldogabb városában tarol az AfD

A türingiai tartományi főváros az úgynevezett „boldogságatlasz! szerint Németország legboldogabb nagyvárosa lett. A Freiburgi Egyetem kutatói 40 német nagyvárost hasonlítottak össze, és Erfurt végzett az első helyen, megelőzve olyan metropoliszokat, mint Hamburg, München vagy Düsseldorf, írja a Merkur.

Björn Höcke, az AfD türingiai elnöke felszólal az AfD türingiai pártkonferenciáján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bodo Schackow)

A szakemberek szerint Erfurt sikerének egyik kulcsa az alacsony lakhatási költség, a jó környezeti állapot és a stabil gazdasági helyzet. A kutatás szerint a város úgy egyesíti a keletnémet nagyvárosok előnyeit, hogy közben kevésbé jellemzőek rá azok a strukturális problémák, amelyek más térségeket sújtanak.

Az AfD-re szavaznak

A magas életszínvonal ellenére az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős támogatottságot ért el Erfurtban. A legutóbbi német parlamenti választáson ugyan a baloldali politikus, Bodo Ramelow szerezte meg az egyéni mandátumot, a pártlistás szavazatok között azonban az AfD végzett az első helyen 26,9 százalékkal.

Ez jóval magasabb eredmény annál, mint amit a párt országos szinten elért, Németország egészében az AfD 20,8 százalékot kapott.

A migráció a legfontosabb téma

A Hans Böckler Alapítvány egyik kutatása szerint az AfD szavazóinak körében a migráció számít a legfontosabb kérdésnek. Egy felmérés alapján az AfD támogatói szinte egyhangúlag támogatják a bevándorlás szigorúbb korlátozását.

A kutatók szerint a koronavírus-járvány, az infláció és az elmúlt évek válságai szintén kedveztek az AfD megerősödésének. A párt sok választóban erősítette azt az érzést, hogy a politikai elit elhanyagolja őket, és sikeresen épített a társadalmi bizonytalanságokra.

A tanulmány szerint az AfD már nem csak a hagyományos jobboldali szavazók körében népszerű. Egyre több új társadalmi csoportot tud megszólítani, köztük nőket és nyugatnémet választókat is.

Fiatal migránsok egy német vasútállomáson (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Tömegtüntetés készül az AfD ellen

Közben Erfurtban erősödik az ellenállás is az AfD-vel szemben. Egy civil összefogás több tízezer embert vár július elején az AfD országos pártkongresszusa elleni demonstrációra. A szervezők szerint „demokráciafesztivállá” akarják alakítani a várost, és olyan értékek mellett állnak ki, amelyeket szerintük az AfD elutasít.