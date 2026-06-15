Újabb pofon Merznek – vajon hogyan fogja ezt kezelni?

A CDU/CSU ugyan egy százalékponttal erősödött, de továbbra is jelentős hátrányban van az AfD mögött. A pártszövetség támogatottsága 22 százalékra nőtt, így a különbség jelenleg hét százalékpont. Az SPD szintén egy százalékponttal javított, és 13 százalékon áll. A Zöldek támogatottsága nem változott, továbbra is 14 százalék, így még mindig megelőzik koalíciós partnerüket, az SPD-t. A Baloldali Párt egy százalékpontot veszített, támogatottsága 10 százalékra csökkent – számolt be róla az Exxpress.

Az AfD továbbra is vezeti a pártok népszerűségi listáját Fotó: AFP

BSW és FDP: továbbra is három százalékon

A kisebb pártok továbbra is nehéz helyzetben vannak. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) támogatottsága változatlanul három százalék, ahogy az FDP-é is – írja a Bild.

Mindkét párt jócskán elmarad az ötszázalékos parlamenti küszöbtől.

A többi párt együttes támogatottsága hat százalékot tesz ki.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: AfD 29 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 14 % | SPD 13 % | DIE LINKE 10 % | BSW 3 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %

➤ Übersicht: https://t.co/Gzilw3J3L9

➤ Verlauf: https://t.co/vnhJf7ub9S pic.twitter.com/5zHceN466K — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) June 13, 2026

Az AfD nélkül nincs meg a parlamenti többség

Az eredmény figyelmeztető jel a szövetségi kormány számára. Az SPD és a Zöldek együtt csupán 27 százalékot érnek el. Még a CDU/CSU-val együtt is csak 49 százalékos támogatottságot tudnának felmutatni.

Az AfD nélkül így továbbra is nehéz lenne stabil parlamenti többséget kialakítani.

Az AfD továbbra is őrzi vezető pozícióját, miközben a CDU/CSU ugyan erősödött, de még mindig jelentős hátrányban van. Friedrich Merz számára egyre nagyobb kihívást jelent, hogy a CDU/CSU csökkentse a lemaradását az AfD-vel szemben.

Az AfD nélkül nincs meg a parlamenti többség Fotó: AFP

Németország legboldogabb városában tarol az AfD

A türingiai tartományi főváros az úgynevezett „boldogságatlasz! szerint Németország legboldogabb nagyvárosa lett. A Freiburgi Egyetem kutatói 40 német nagyvárost hasonlítottak össze, és Erfurt végzett az első helyen, megelőzve olyan metropoliszokat, mint Hamburg, München vagy Düsseldorf, írja a Merkur. Lapunk arról is beszámolt, hogy a magas életszínvonal ellenére az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős támogatottságot ért el Erfurtban. A legutóbbi német parlamenti választáson ugyan a baloldali politikus, Bodo Ramelow szerezte meg az egyéni mandátumot,

a pártlistás szavazatok között azonban az AfD végzett az első helyen 26,9 százalékkal.

Ez jóval magasabb eredmény annál, mint amit a párt országos szinten elért, Németország egészében az AfD 20,8 százalékot kapott.