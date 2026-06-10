Zsinagógát figyelt meg, lefejezéssel fenyegetőzött, mégsem utasítják ki a migránst

Az afgán migráns férfi nemrég mobiltelefonjával videókat készített a kölni zsinagógáról és a zsidó közösségi központról. Emellett egy chatbeszélgetésben arról is beszélt, hogy lőfegyvert szeretne szerezni. A német állambiztonság „iszlamizmus” gyanújával megfigyelési ügyként kezelte az esetet, írja a Junge Freiheit.

Illusztráció egy migráns letartóztatása Németországban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uli Deck)

Az afgán migráns lefejezéssel fenyegetett egy iszlámkritikus bloggert

Az ügy előzményei 2021-ig nyúlnak vissza. A vádak szerint az afgán férfi szélsőséges iszlamista tartalmakat töltött le a közösségi médiából, és radikális profilokat követett. 2021 júniusában megfenyegette az iraki származású író és iszlámkritikus aktivista, Amed Sherwan bloggert. A fenyegetéshez egy olyan fotómontázst is mellékelt, amelyen az aktivista levágott feje szerepelt.

A kölni bíróság ítélete szerint a férfi azt üzente áldozatának: „neki is levágják a fejét és megölik”.

Az akkor még 17 éves afgán ezért végül enyhe büntetést kapott: mindössze négy beszélgetésen kellett részt vennie deradikalizációs programban.

Ein Afghane kommt als Sohn einer früheren „Ortskraft“ nach Deutschland. Hier soll er eine Synagoge ausgespäht, einem Blogger mit Enthauptung gedroht und mehrere Mädchen sexuell bedrängt haben. Vor Gericht kommt er mit milden Auflagen davon. https://t.co/N2kB2kH2Br pic.twitter.com/q4HX52SaiA — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) June 9, 2026

Szexuális bűncselekmények miatt is eljárás indult ellene

A migráns neve később újabb ügyekben is felmerült. A vádak szerint 2024 augusztusában zaklatta egyik iskolatársát, majd intim testrészét is megfogta. Egy nappal később egy másik fiatal lányt kényszerített szexuális cselekményre tanítás után.

A német bíróság emiatt 2025 novemberében figyelmeztetésben részesítette, és kötelező terápiát írt elő számára a Caritasnál.

A hatóságok emellett jelenleg is nyomoznak ellene súlyos szexuális visszaélés gyanúja miatt. A gyanú szerint egy kiskorú lányt arra kényszerített, hogy miközben filmezi orális szexet végezzen rajta és egyik ismerősén.

A család különleges státusza miatt maradhatott

A férfi családja tizenegy évvel ezelőtt érkezett Németországba. Az afgán migráns apja korábban gyógyszerészként segítette a német erőket Afganisztánban, ezért a család különleges tartózkodási státuszt kapott.

A német sajtó szerint azonban a hatóságok most már megpróbálják kitoloncolni a férfit az országból.