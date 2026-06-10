Zsinagógát figyelt meg, lefejezéssel fenyegetőzött, mégsem utasítják ki a migránst

Az afgán migráns férfi nemrég mobiltelefonjával videókat készített a kölni zsinagógáról és a zsidó közösségi központról. Emellett egy chatbeszélgetésben arról is beszélt, hogy lőfegyvert szeretne szerezni. A német állambiztonság „iszlamizmus” gyanújával megfigyelési ügyként kezelte az esetet, írja a Junge Freiheit.
Az afgán migráns lefejezéssel fenyegetett egy iszlámkritikus bloggert
Az ügy előzményei 2021-ig nyúlnak vissza. A vádak szerint az afgán férfi szélsőséges iszlamista tartalmakat töltött le a közösségi médiából, és radikális profilokat követett. 2021 júniusában megfenyegette az iraki származású író és iszlámkritikus aktivista, Amed Sherwan bloggert. A fenyegetéshez egy olyan fotómontázst is mellékelt, amelyen az aktivista levágott feje szerepelt.
A kölni bíróság ítélete szerint a férfi azt üzente áldozatának: „neki is levágják a fejét és megölik”.
Az akkor még 17 éves afgán ezért végül enyhe büntetést kapott: mindössze négy beszélgetésen kellett részt vennie deradikalizációs programban.
Szexuális bűncselekmények miatt is eljárás indult ellene
A migráns neve később újabb ügyekben is felmerült. A vádak szerint 2024 augusztusában zaklatta egyik iskolatársát, majd intim testrészét is megfogta. Egy nappal később egy másik fiatal lányt kényszerített szexuális cselekményre tanítás után.
A német bíróság emiatt 2025 novemberében figyelmeztetésben részesítette, és kötelező terápiát írt elő számára a Caritasnál.
A hatóságok emellett jelenleg is nyomoznak ellene súlyos szexuális visszaélés gyanúja miatt. A gyanú szerint egy kiskorú lányt arra kényszerített, hogy miközben filmezi orális szexet végezzen rajta és egyik ismerősén.
A család különleges státusza miatt maradhatott
A férfi családja tizenegy évvel ezelőtt érkezett Németországba. Az afgán migráns apja korábban gyógyszerészként segítette a német erőket Afganisztánban, ezért a család különleges tartózkodási státuszt kapott.
A német sajtó szerint azonban a hatóságok most már megpróbálják kitoloncolni a férfit az országból.