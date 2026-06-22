Kicsoda Andy Burnham, akiből a következő brit miniszterelnök lehet?

Keir Starmer népszerűsége érezhetően hanyatló tendenciákat mutatott, miután a Munkáspárt első embere nem tudott megfelelő válaszokkal előállni a Nagy-Britanniát érintő legfontosabb kérdésekre, mint amilyen a migráció és az országban tapasztalható gazdasági visszaesés. Andy Burnham neve az elmúlt időszakban szinte hetente bukkant fel, mint Starmer lehetséges utódja, most pedig úgy tűnik, a politikus egyenes úton tart a Downing Street felé.

Andy Burnham minden jel szerint Nagy-Britannia következő miniszterelnöke lesz

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Burham már korábban is bejelentkezett a Munkáspárt vezetéséért, azonban ezidáig mind két alkalommal alul maradt. A harmadik próbálkozás azonban minden jel szerint sikerrel fog végződni, miután a mai napon több prominens pártpolitikus is támogatásáról biztosította őt. A politikus számára nem ismeretlen az országos politika, miután már Tony Blair és később Gordon Brown kormányában is pozícióhoz jutott.

Brown távozása után azonban hiába próbálta meg 2010-ben megszerezni a Munkáspárt vezetését, az öt jelölt közül végül a negyedik helyen végzett.

Burnham ezután ugyan vállalt egy árnyékminiszteri posztot a Jeremy Corbyn vezette ellenzékben, azonban szépen lassan elkezdett hátrébb lépni. Burnham nem sokkal később 2017-ben elfogadta a Munkáspárt megkeresését és elindult Nagy-Manchester polgármesteri tisztségéért amit meg is szerzett, majd 2021-ben ismét elsöprő győzelmet aratott.

A politikus azonban soha nem engedte el országos politikai ambícióit, azonban volt akinek ez nem tetszett.

Burnham ugyanis már korábban is szeretett volna elindulni egy képviselői posztért, azonban ezt végül Keir Starmer és támogatói megakadályozták, miután féltek tőle, hogy Nagy-Manchester megüresedő polgármesteri posztjáért a Reform UK is harcba szállna, ami kellemetlen helyzetbe hozhatja a Munkáspártot. Végül azonban Starmer húzta a rövidebbet, miután utóbb kiderült, hogy az egyébként népszerű Burnham elgáncsolása még a Munkáspárt többsége szerint is problémás volt.

Nem sokkal később Starmer koporsójába az utolsó szög is bekerült, miután a párt önmagához mérten is szégyenletesen gyengén szerepelt a helyhatósági választásokon.

A brit miniszterelnök népszerűsége egyik pillanatról a másikra megrogyott, Burham pedig csak arra várt, hogy a Makerfieldben aratott választási győzelem után begaloppozzon parlamentbe. Habár maga a politikus többször is jelezte, hogy a közösségének képviselete az első számára, azonban soha nem zárkózott el a vezető szereptől, Starmer lemondása után pedig a nyilatkozatokból egyértelművé vált, hogy a Munkáspárt sem akar elzárkózni a politikustól, aki délután letette parlamenti képviselői esküjét, és feltehetőleg hamarosan a Downing Street felé veszi az irányt.