Merkel volt tanácsadója kimondta, amitől sokan tartanak: Európát háború fenyegeti

A volt dandártábornok szerint ma Németország, de Európa sem képes arra, hogy érvényesítse érdekeit, ehelyett inkább Ukrajnát helyezik előtérbe. Erich Vad egy friss, Breliner Zeitung számára adott interjújában hangsúlyozta, hogy Angela Merkel mellett volt akkor is, amikor először felmerült az ukrán NATO-tagság kérdése, a résztvevők azonban akkor még józanul álltak a kérdéshez.

Angela Merkel volt katonai tanácsadója éles kritikával élt az európai elit politikája kapcsán

Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA / DPA

A volt kancellár tanácsadója Németország Ukrajna-politikájának az egyik leghangosabb kritikusa, és erre minden oka megvan. A dandártábornok Angela Merkel oldalán szinte az összes, ma már történelminek számító döntés pillanatában ott volt, amelyek azonban egyenes úton vezettek ahhoz a krízishelyzethez, amelyet ma Európa átél.

Vad ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy mintha a világ elfelejtette volna, hogy fegyverekkel nem lehet minden konfliktust megoldani. Példaként pedig az iráni és az ukrajnai háborút hozta fel.

Vad szerint egyértelmű, hogy az Egyesült Államok elbukott az Irán elleni offenzívában, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy bombázásokkal nem lehet rezsimváltást elérni az iszlám országban, ehhez ugyanis mindenképp kísérő diplomáciára lenne szükség, ami pedig nincs. Hasonló a helyzet Ukrajna esetében is, hiszen hiába az állandó hitegetés, egyelőre nem látszik, hogy Ukrajna vagy akár Oroszország pusztán katonai eszközökkel véget tudna vetni a konfliktusnak.

A nyugalmazott dandártábornok szerint Európából jelenleg hiányzik a saját érdekinek a képviselete, hiszen a jelenlegi vezetők eszkalációs kockázatot vállalva mindent a fegyverszállításokra tettek fel, a párbeszédet pedig felfüggesztették Moszkvával.

Az önérdek képviseletének a hiánya pedig különösen aggasztó Vad szerint Németország esetében, hiszen ha az ukrán háború európai háborúvá válik, akkor Németország – ahogy a múltban erre már volt példa – ismét a harcok középpontjába kerülhet. Ez alapján Németország érdeke az eszkaláció elkerülése, és a konfliktus lezárása lenne, azonban a politikai elit erre képtelen.

Amit ma hiányolok, az pontosan Németország kül- és biztonságpolitikai szuverenitása. Az, amely megpróbálja alakítani a politikát, ahelyett, hogy szégyenteljesen kiszolgálná Zelenszkij és más európai partnereket érdekeit. Egyszerűen hagyja, hogy a dolgok a maguk útján menjenek, függetlenül Németország érdekeitől. Mindenki a vezetésről beszél, de egyszerűen nem cselekszenek, és nem is tudnak

– hangsúlyozta.