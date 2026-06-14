Merkel volt tanácsadója kimondta, amitől sokan tartanak: Európát háború fenyegeti

A volt dandártábornok szerint ma Németország, de Európa sem képes arra, hogy érvényesítse érdekeit, ehelyett inkább Ukrajnát helyezik előtérbe. Erich Vad egy friss, Breliner Zeitung számára adott interjújában hangsúlyozta, hogy Angela Merkel mellett volt akkor is, amikor először felmerült az ukrán NATO-tagság kérdése, a résztvevők azonban akkor még józanul álltak a kérdéshez.
A volt kancellár tanácsadója Németország Ukrajna-politikájának az egyik leghangosabb kritikusa, és erre minden oka megvan. A dandártábornok Angela Merkel oldalán szinte az összes, ma már történelminek számító döntés pillanatában ott volt, amelyek azonban egyenes úton vezettek ahhoz a krízishelyzethez, amelyet ma Európa átél.
Vad ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy mintha a világ elfelejtette volna, hogy fegyverekkel nem lehet minden konfliktust megoldani. Példaként pedig az iráni és az ukrajnai háborút hozta fel.
Vad szerint egyértelmű, hogy az Egyesült Államok elbukott az Irán elleni offenzívában, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy bombázásokkal nem lehet rezsimváltást elérni az iszlám országban, ehhez ugyanis mindenképp kísérő diplomáciára lenne szükség, ami pedig nincs. Hasonló a helyzet Ukrajna esetében is, hiszen hiába az állandó hitegetés, egyelőre nem látszik, hogy Ukrajna vagy akár Oroszország pusztán katonai eszközökkel véget tudna vetni a konfliktusnak.
A nyugalmazott dandártábornok szerint Európából jelenleg hiányzik a saját érdekinek a képviselete, hiszen a jelenlegi vezetők eszkalációs kockázatot vállalva mindent a fegyverszállításokra tettek fel, a párbeszédet pedig felfüggesztették Moszkvával.
Az önérdek képviseletének a hiánya pedig különösen aggasztó Vad szerint Németország esetében, hiszen ha az ukrán háború európai háborúvá válik, akkor Németország – ahogy a múltban erre már volt példa – ismét a harcok középpontjába kerülhet. Ez alapján Németország érdeke az eszkaláció elkerülése, és a konfliktus lezárása lenne, azonban a politikai elit erre képtelen.
Amit ma hiányolok, az pontosan Németország kül- és biztonságpolitikai szuverenitása. Az, amely megpróbálja alakítani a politikát, ahelyett, hogy szégyenteljesen kiszolgálná Zelenszkij és más európai partnereket érdekeit. Egyszerűen hagyja, hogy a dolgok a maguk útján menjenek, függetlenül Németország érdekeitől. Mindenki a vezetésről beszél, de egyszerűen nem cselekszenek, és nem is tudnak
– hangsúlyozta.
Vad szerint a cselekvésképtelenségnek az oka elsősorban a gyenge vezetésben keresendő. Az európai országok vezetőinek jelentős része ugyanis népszerűségi problémákkal küzd otthon. Ez ugyan úgy igaz Emmanuel Macron francia elnökre, mint Keir Starmer brit miniszterelnökre, vagy éppen Friedrich Merz német kancellárra.
Ez a belpolitikai gyengeség végső soron elviszi a fókuszt a nemzeti érdekek képviseletétől, aminek az eredménye hosszú távon egy európai háború lehet.
Vad szerint nem valóságtól elrugaszkodott, hogy sokan az első világháborúhoz hasonlítják a mostani helyzetet, hiszen akkor is sokan tudták, hogy egy háború felé tart a világ, mégsem tett ellene senki semmit. Ez pedig ma is így van. Vad ennek a kapcsán az interjúban elárulta, hogy ott volt Angela Merkellel azon a bukaresti NATO-csúcstalálkozón, amelyen először felvetődött az ukrán NATO-csatlakozás.
Itt azonban még a vezetők többségében volt racionalitás, hiszen tudták, hogy a Szovjetunió összeomlása utáni keleti terjeszkedés egy dolog, azonban Ukrajna NATO-tagsága egyértelműen vörös vonal Moszkva számára. Ezt állítása szerint Angela Merkel ki is fejtette.
A hiba azonban Vad szerint az volt, hogy ezután a csatlakozás kérdését nyitva hagyták, amely később az ukrán alkotmányba is bekerült, végső soron pedig a Majdanhoz és a háború kitöréséhez vezetett.
A volt dandártábornok hangsúlyozta, hogy a háború csak diplomáciai úton zárható le. Ezt azzal magyarázta, hogy Oroszország számára olyan stratégiai jelentőségű terület Ukrajna, amiről nem lesz hajlandó lemondani. Ukrajna számára pedig hasonló kényszerhelyzetet jelent az elfoglalt területek kérdése. Európának ezek alapján azonban készen kell állnia arra, hogy párbeszédet kezdeményezzen, hiszen a két fél magától nem fog elállni a harcoktól.
Moszkva jelenleg támadó pozícióban van, ez azonban költséges mulatság Vad szerint, így Európa az esetleges gazdasági nyomást megfelelő diplomáciával ki tudná használni, ehhez azonban vezetői hajlandóságra lenne szükség Berlinben, Londonba, Párizsban és Brüsszelben is.