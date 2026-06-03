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arab migráns

Állatokat kínoztak, majd brutálisan rátámadtak egy férfira Bécsben arab migránsok

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Súlyosan megsérült egy 57 éves férfi Bécsben, miután számon kért négy fiatalt, akik egy állatpark kifutójába bemászva kergették és zaklatták az ott tartott állatokat. A támadók késsel fenyegették meg, majd egy bottal fejbe ütötték.
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arab migránstámadásBécsállatkínzás

Az eset a rosszhírű bécsi Favoriten kerületben található Kurpark Oberlaa területén történt. A beszámolók szerint négy fiatal átmászott a vadaspark kerítésén, és üldözni kezdte a kifutóban tartott állatokat, írta a Junge Freiheit.

arab migráns
Nem tudni ,az arab fiatalok miért kínozták az állatokat (fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Buttner)

Egy férfi éppen kutyáját sétáltatta, amikor felfigyelt a történtekre. Felszólította a fiatalokat, hogy hagyják el a kifutót, erre azonban a csoport agresszívan rátámadt.

A rendőrség közlése szerint a támadók késsel fenyegették meg a férfit, majd egy ütőeszközzel rátámadtak. A helyszínre érkező járőrök már vérző fejsérüléssel találták meg az áldozatot. A mentők a helyszínen látták el, majd további vizsgálatokra kórházba szállították.

A támadók kerékpárral menekültek el a helyszínről. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, de egyelőre nem sikerült elfogni őket.

Arab migránsok lehettek az elkövetők

Egy szemtanú szerint a gyanúsítottak 13 és 16 év közötti fiatalok lehettek. Rövid, sötét hajuk volt, világos farmert viseltek, és kisebb hátizsákot hordtak maguknál.

A közösségi médiában közzétett tanúfelhívások szerint a fiatalok arab nyelven beszéltek, és feltehetően arab származásúak lehettek. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan a gyanúsítottak etnikai hátterét.

A kifutóban alpakákat, juhokat és kecskéket tartanak. A bécsi városi kertészet megerősítette az incidens tényét. Az állatokat védő terület köré korábban már egy plusz kerítést is emeltek, a történtek után pedig további biztonsági intézkedések bevezetését fontolgatják.

A rendőrség közölte, hogy fokozni fogja az ellenőrzéseket a környéken.

 

 

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