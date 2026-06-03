Állatokat kínoztak, majd brutálisan rátámadtak egy férfira Bécsben arab migránsok

Az eset a rosszhírű bécsi Favoriten kerületben található Kurpark Oberlaa területén történt. A beszámolók szerint négy fiatal átmászott a vadaspark kerítésén, és üldözni kezdte a kifutóban tartott állatokat, írta a Junge Freiheit.

Nem tudni ,az arab fiatalok miért kínozták az állatokat (fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Buttner)

Egy férfi éppen kutyáját sétáltatta, amikor felfigyelt a történtekre. Felszólította a fiatalokat, hogy hagyják el a kifutót, erre azonban a csoport agresszívan rátámadt.

A rendőrség közlése szerint a támadók késsel fenyegették meg a férfit, majd egy ütőeszközzel rátámadtak. A helyszínre érkező járőrök már vérző fejsérüléssel találták meg az áldozatot. A mentők a helyszínen látták el, majd további vizsgálatokra kórházba szállították.

A támadók kerékpárral menekültek el a helyszínről. A rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, de egyelőre nem sikerült elfogni őket.

Vier Jugendliche quälen Tiere in einem Wiener Park. Als ein 57jähriger eingreift, bedrohen sie ihn mit einem Messer und verletzen ihn mit einem Schlagstock. Zeugen beschreiben die Angreifer als arabischstämmig.

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Arab migránsok lehettek az elkövetők

Egy szemtanú szerint a gyanúsítottak 13 és 16 év közötti fiatalok lehettek. Rövid, sötét hajuk volt, világos farmert viseltek, és kisebb hátizsákot hordtak maguknál.

A közösségi médiában közzétett tanúfelhívások szerint a fiatalok arab nyelven beszéltek, és feltehetően arab származásúak lehettek. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan a gyanúsítottak etnikai hátterét.

A kifutóban alpakákat, juhokat és kecskéket tartanak. A bécsi városi kertészet megerősítette az incidens tényét. Az állatokat védő terület köré korábban már egy plusz kerítést is emeltek, a történtek után pedig további biztonsági intézkedések bevezetését fontolgatják.

A rendőrség közölte, hogy fokozni fogja az ellenőrzéseket a környéken.