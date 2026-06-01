Ausztria börtönei muszlim kezekben vannak

A női börtönőr pályafutását egy bécsi börtönben kezdte, majd később Alsó-Ausztriában dolgozott két másik büntetés-végrehajtási intézetben. Elmondása szerint karrierje első évei még viszonylag nyugodtan teltek, később azonban egyre több problémával találkozott, írja az Exxpress.

A helyzet szerinte különösen akkor kezdett romlani, amikor megnőtt a muszlim hátterű fogvatartottak száma. Állítása szerint a női alkalmazottakat egyre gyakrabban érte verbális támadás, sértegetés és megalázó bánásmód.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy tapasztalatai nem minden muszlim származású elítéltre voltak jellemzőek. Sabine K. szerint Bécsben idővel szinte elviselhetetlenné vált a munkakörnyezet, ezért megkönnyebbülést jelentett számára az alsó-ausztriai áthelyezés. Úgy véli azonban, hogy a helyzet ott is jelentősen romlott 2017 után. Beszámolója szerint a börtönökben egyre ritkábban hallani német szót, és a fogvatartottak összetétele jelentősen megváltozott.

Ausztriában a helyzet visszafordíthatatlanná válik

Az egykori börtönőr azt is állította, hogy a börtönökön belüli illegális kereskedelmet és csereügyleteket nagyrészt muszlim hátterű csoportok irányítják. Szerinte a biztonsági helyzet romlása miatt több korábban megszokott eljárást is meg kellett szüntetni.

Arra a kérdésre, hogy milyen megoldást lát a problémákra, Sabine K. pesszimistán nyilatkozott. Úgy fogalmazott: szerinte a folyamatokat már nem lehet visszafordítani, a büntetés-végrehajtási dolgozók túlterheltek, és a politika magukra hagyta őket.

Hozzátette, hogy a fegyőrök ellen elkövetett erőszakos cselekmények szerinte kevés figyelmet kapnak a nyilvánosságban.