Ausztria megszüntetné a védelmet a hadköteles ukrán férfiak számára

Az Európai Unió belügyminiszterei csütörtökön Luxembourgban olyan javaslatról tárgyalnak, amely jelentősen megváltoztathatja az Ukrajnából érkező menekültek helyzetét. A tervek szerint a jövőben a 23 és 60 év közötti ukrán férfiak már nem kapnának automatikusan ideiglenes védelmet az Európai Unióban. A változás a már az EU-ban tartózkodó személyeket nem érintené, kizárólag az újonnan érkezőkre vonatkozna – számolt be a Die Welt.
A kérdés egyelőre egyeztetési szakaszban van, de több tagállam is támogatja a szigorítást. Az érintettek jelenleg az úgynevezett tömeges beáramlásról szóló uniós irányelv alapján részesülnek gyorsított védelemben, vagyis nem kell hagyományos menedékjogi eljáráson átesniük.
A javaslat egyik legaktívabb támogatója Ausztria
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a Weltnek azt mondta, hogy 2027 márciusától meg kellene szüntetni az automatikus védelmi státuszt a katonakorú ukrán férfiak számára. Szerinte Ukrajnának szüksége van saját állampolgáraira, nemcsak az ország védelme, hanem gazdaságának fenntartása érdekében is. Hangsúlyozta, hogy a döntést időben meg kell hozni, hogy az érintettek és a hatóságok felkészülhessenek az esetleges változásokra.
Brüsszelben már azt is vizsgálják, miként lehetne az új szabályokat a lehető legegyszerűbben alkalmazni. Az egyik felvetés szerint elegendő lehetne egy ukrán határkiléptető pecsét annak igazolására, hogy valaki jogszerűen hagyta el Ukrajnát.
A német belügyminisztérium adatai szerint február elején közel 1,16 millió olyan ember tartózkodott Németországban, aki a 2022 februárjában kezdődött háború miatt érkezett az országba, és ideiglenes védelemben részesül. Az ukrán jogszabályok alapján a 18 és 22 év közötti férfiak 2025 augusztusa óta ismét elhagyhatják az országot, ezért rájuk a tervezett változások nem vonatkoznának. A 23 és 60 év közötti férfiak esetében ugyanakkor továbbra is utazási korlátozás van érvényben, néhány kivételtől eltekintve.
A luxembourgi találkozó másik fontos témája az EU új visszatérési rendelete lesz.
Az Európai Unió a közelmúltban döntött arról, hogy szigorítja a bevándorlási szabályokat, és határozottabban lép fel az elutasított menedékkérőkkel szemben.
A tervek szerint azokat a migránsokat, akiket nem lehet azonnal visszaküldeni származási országukba, a jövőben az EU-n kívüli országokban létrehozott úgynevezett visszatérési központokba szállíthatnák. Németország, Ausztria, Dánia, Hollandia és Görögország jelenleg egy közös munkacsoportban dolgozik azon, hogy még az év vége előtt megállapodásokat kössön ilyen központok létrehozásáról. A sajtóhírek szerint Uganda is szóba került lehetséges helyszínként.