Az Európai Unió belügyminiszterei csütörtökön Luxembourgban olyan javaslatról tárgyalnak, amely jelentősen megváltoztathatja az Ukrajnából érkező menekültek helyzetét. A tervek szerint a jövőben a 23 és 60 év közötti ukrán férfiak már nem kapnának automatikusan ideiglenes védelmet az Európai Unióban. A változás a már az EU-ban tartózkodó személyeket nem érintené, kizárólag az újonnan érkezőkre vonatkozna – számolt be a Die Welt.

Ausztria megszüntetné a védelmet a hadköteles ukrán férfiak számára (Fotó: AFP)

A kérdés egyelőre egyeztetési szakaszban van, de több tagállam is támogatja a szigorítást. Az érintettek jelenleg az úgynevezett tömeges beáramlásról szóló uniós irányelv alapján részesülnek gyorsított védelemben, vagyis nem kell hagyományos menedékjogi eljáráson átesniük.

A javaslat egyik legaktívabb támogatója Ausztria

Gerhard Karner osztrák belügyminiszter a Weltnek azt mondta, hogy 2027 márciusától meg kellene szüntetni az automatikus védelmi státuszt a katonakorú ukrán férfiak számára. Szerinte Ukrajnának szüksége van saját állampolgáraira, nemcsak az ország védelme, hanem gazdaságának fenntartása érdekében is. Hangsúlyozta, hogy a döntést időben meg kell hozni, hogy az érintettek és a hatóságok felkészülhessenek az esetleges változásokra.

Brüsszelben már azt is vizsgálják, miként lehetne az új szabályokat a lehető legegyszerűbben alkalmazni. Az egyik felvetés szerint elegendő lehetne egy ukrán határkiléptető pecsét annak igazolására, hogy valaki jogszerűen hagyta el Ukrajnát.

„Die Ukraine benötigt ihre männlichen Staatsbürger“ – Österreich will Schutzstatus einschränken https://t.co/c3JK3aMM7s pic.twitter.com/0MCdvvPjuX — WELT (@welt) June 4, 2026

A német belügyminisztérium adatai szerint február elején közel 1,16 millió olyan ember tartózkodott Németországban, aki a 2022 februárjában kezdődött háború miatt érkezett az országba, és ideiglenes védelemben részesül. Az ukrán jogszabályok alapján a 18 és 22 év közötti férfiak 2025 augusztusa óta ismét elhagyhatják az országot, ezért rájuk a tervezett változások nem vonatkoznának. A 23 és 60 év közötti férfiak esetében ugyanakkor továbbra is utazási korlátozás van érvényben, néhány kivételtől eltekintve.

A luxembourgi találkozó másik fontos témája az EU új visszatérési rendelete lesz.

Az Európai Unió a közelmúltban döntött arról, hogy szigorítja a bevándorlási szabályokat, és határozottabban lép fel az elutasított menedékkérőkkel szemben.

A tervek szerint azokat a migránsokat, akiket nem lehet azonnal visszaküldeni származási országukba, a jövőben az EU-n kívüli országokban létrehozott úgynevezett visszatérési központokba szállíthatnák. Németország, Ausztria, Dánia, Hollandia és Görögország jelenleg egy közös munkacsoportban dolgozik azon, hogy még az év vége előtt megállapodásokat kössön ilyen központok létrehozásáról. A sajtóhírek szerint Uganda is szóba került lehetséges helyszínként.